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سعر CMX Agent (CMX) المباشر لليوم هو USD 0 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 333.94K . يتم تحديث سعر CMX مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق CMX Agent الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD -- - تغيير سعر CMX Agent خلال اليوم هو +53.67% - لديه عرض متداول بقيمة USD 902.75M

أداء سعر CMX Agent (CMX) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر CMX Agent مقابل USD هو $ +0.00012919 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر CMX Agent مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر CMX Agent مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر CMX Agent مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ +0.00012919 +53.67% 30 يوم $ 0 -- 60 يوم $ 0 -- 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر CMX Agent (CMX)

اكتشف أحدث تحليلات سعر CMX Agent: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0.00467669$ 0.00467669 $ 0.00467669 تغير السعر (1 ساعة) -9.21% تغير السعر (1يوم) +53.67% تغير السعر (7 أيام) -16.98%

معلومات سوق CMX Agent (CMX)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: