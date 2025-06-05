سعر CMX Agent (CMX)
سعر CMX Agent (CMX) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 333.94K. يتم تحديث سعر CMX مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق CMX Agent الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD --
- تغيير سعر CMX Agent خلال اليوم هو +53.67%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 902.75M
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خلال اليوم، كان سعر CMX Agent مقابل USD هو $ +0.00012919 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر CMX Agent مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر CMX Agent مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر CMX Agent مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ +0.00012919
|+53.67%
|30 يوم
|$ 0
|--
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر CMX Agent: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-9.21%
+53.67%
-16.98%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
CMX is a fully automated AI-driven agent built for crypto and money exchange, streamlining both P2P and OTC trading through advanced chatbots and messaging platforms. It enables users to execute trades instantly, securely, and seamlessly with zero friction, offering real-time automation, smart routing, and end-to-end encryption for reliable and scalable financial transactions across global markets.
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