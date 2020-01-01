توكنوميكس CMX Agent (CMX) اكتشف الرؤى الرئيسية حول CMX Agent (CMX)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات CMX Agent (CMX) CMX is a fully automated AI-driven agent built for crypto and money exchange, streamlining both P2P and OTC trading through advanced chatbots and messaging platforms. It enables users to execute trades instantly, securely, and seamlessly with zero friction, offering real-time automation, smart routing, and end-to-end encryption for reliable and scalable financial transactions across global markets. الموقع الرسمي: https://cmxagent.com الوثيقة البيضاء: https://docs.cmxagent.com اشتر CMX الآن!

توكنوميكس CMX Agent (CMX) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار CMX Agent (CMX)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 190.44K $ 190.44K $ 190.44K إجمالي العرض: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B العرض المتداول: $ 902.75M $ 902.75M $ 902.75M القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 210.96K $ 210.96K $ 210.96K أعلى مستوى على الإطلاق: $ 0.00467669 $ 0.00467669 $ 0.00467669 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0.00018369 $ 0.00018369 $ 0.00018369 السعر الحالي: $ 0.00021096 $ 0.00021096 $ 0.00021096 معرفة المزيد عن سعر CMX Agent (CMX)

توكنوميكس CMX Agent (CMX): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس CMX Agent (CMX) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن CMX التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن CMX التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس CMX، استكشف السعر المباشر لتوكن CMX!

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