سعر Cere Network اليوم

السعر المباشر لمشروع Cere Network (CERE) اليوم هو $ 0، مع تغير بنسبة 0.29% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل CERE الحالي إلى USD هو $ 0 لكل CERE.

يحتل Cere Network حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 1,833,040، مع عرض متداول قدره 6.64B CERE. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول CERE بين $ 0 (أدنى) و$ 0 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0.47126، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.

على المدى القصير، تحرك CERE بمقدار -0.19% خلال الساعة الماضية و+0.50% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 15.11K.

معلومات سوق Cere Network (CERE)

القيمة السوقية $ 1.83M$ 1.83M $ 1.83M الحجم (24 ساعة) $ 15.11K$ 15.11K $ 15.11K القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 2.05M$ 2.05M $ 2.05M إمداد دورة التداول 6.64B 6.64B 6.64B إجمالي العرض 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0

القيمة السوقية الحالية لـ Cere Network هي $ 1.83M، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 15.11K. العرض المتداول لـ CERE يبلغ 6.64B، مع إجمالي عرض 10000000000.0. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 2.05M.