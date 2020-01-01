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كرنفال TradFi مع 1,000,000$
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أعلى النظام البيئي القابل للتداول التوكنات المميزة من حيث القيمة السوقية

استكشف العملات الأفضل أداءً في قطاع النظام البيئي القابل للتداول. العملات أدناه مرتبة حسب القيمة السوقية، مما يساعدك على تتبع اتجاهات السوق بسهولة واكتشاف فرص التداول.

#
عملة
سعر
آخر 7 أيام
إجراء
1
Tradable NA Rent Financing Platform SSTN
Tradable NA Rent Financing Platform SSTN
PC0000031
$ 1
0.00%
0.00%
0.00%
$ 202.50M
--
2
Tradable APAC Diversified Finance Provider SSTN
Tradable APAC Diversified Finance Provider SSTN
PC0000033
$ 1
0.00%
0.00%
0.00%
$ 162.50M
--
3
Tradable LatAm Fintech SSTN
Tradable LatAm Fintech SSTN
PC0000097
$ 1
0.00%
0.00%
0.00%
$ 134.00M
--
4
Tradable Singapore Fintech SSL
Tradable Singapore Fintech SSL
PC0000023
$ 1
0.00%
--
0.00%
$ 114.50M
--
5
Tradable NA Third Party Online Merchant SSTN
Tradable NA Third Party Online Merchant SSTN
PC0000015
$ 1
0.00%
0.00%
0.00%
$ 105.97M
--
6
Tradable North America PoS Lender SSTN
Tradable North America PoS Lender SSTN
PC0000019
$ 1
0.00%
0.00%
0.00%
$ 75.57M
--
7
Tradable NA Neobank SSTL
Tradable NA Neobank SSTL
PC0000023
$ 1
0.00%
0.00%
0.00%
$ 75.00M
--
8
Tradable NA Legal Receivables SSL
Tradable NA Legal Receivables SSL
PC0000081
$ 1
0.00%
0.00%
0.00%
$ 57.13M
--
9
Tradable LatAm BNPL SSTN
Tradable LatAm BNPL SSTN
PC0000027
$ 1
0.00%
0.00%
0.00%
$ 47.00M
--
10
Tradable LatAm Residential SSTL
Tradable LatAm Residential SSTL
PC0000089
$ 1
0.00%
--
0.00%
$ 37.00M
--
11
Tradable LatAm Charge Card SSN
Tradable LatAm Charge Card SSN
PC0000111
$ 1
0.00%
0.00%
0.00%
$ 10.75M
--

الأسئلة الشائعة

ما هي الرموز المميزة النظام البيئي القابل للتداول ولماذا تحظى بشعبية كبيرة؟
النظام البيئي القابل للتداول تمثل الرموز المميزة مجموعة من مشاريع العملات الرقمية التي تركز على موضوع أو تقنية مشتركة. وقد اجتذبت هذه الفئة اهتمامًا كبيرًا من المتداولين، حيث يتم تتبع 11 الرموز المميزة حاليًا في MEXC وتبلغ القيمة السوقية المجمعة $1.02B.
ما هو التوكن النظام البيئي القابل للتداول الأفضل أداءً في الوقت الحالي؟
من بين النظام البيئي القابل للتداول التوكنات التي يتم تتبعها على موقع MEXC، أظهر PC0000031 أقوى أداء حديث مع تغير في السعر 0.00% خلال الـ 24 ساعة الماضية. يتم تحديث بيانات الأداء في الوقت الفعلي وقد تختلف باختلاف ظروف السوق.
كم عدد الرموز المميزة النظام البيئي القابل للتداول الموجودة على MEXC؟
تقوم MEXC حاليًا بتتبع 11 النظام البيئي القابل للتداول التوكنات، التي تغطي كلاً من المشاريع القابلة للتداول والمشاريع المدرجة مسبقًا. تشمل الرموز المميزة النظام البيئي القابل للتداول الشائعة PC0000031, PC0000033, PC0000097. تُضاف رموز جديدة بانتظام مع تطور الفئة.
ما هو إجمالي القيمة السوقية لفئة النظام البيئي القابل للتداول ؟
تبلغ القيمة السوقية المجمعة لجميع الرموز المميزة النظام البيئي القابل للتداول حوالي $1.02B. يعكس هذا الرقم القيمة الإجمالية للفئة ويخضع لتقلبات السوق في الوقت الفعلي.

إخلاء المسؤولية

يتم الحصول على إدراج الأصول الرقمية في قطاع النظام البيئي القابل للتداول ، إلى جانب قواعد التصنيف وبيانات السوق، من جهات خارجية مستقلة. لا يشكل إدراج رمز مميز في هذه الفئة مصادقة أو ضمانًا أو توصية استثمارية من MEXC. جميع المحتويات هي لأغراض إعلامية فقط. تخضع أسعار العملات المشفرة لتقلبات السوق؛ يُرجى إجراء البحث الخاص بك (DYOR) والتداول بحذر.