شعار Tradable NA Rent Financing Platform SSTN

سعر Tradable NA Rent Financing Platform SSTN (PC0000031)

USD

مخطط سعر Tradable NA Rent Financing Platform SSTN (PC0000031) المباشر

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سعر Tradable NA Rent Financing Platform SSTN (PC0000031) لليوم

سعر Tradable NA Rent Financing Platform SSTN (PC0000031) المباشر لليوم هو USD 1.0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 189.50M. يتم تحديث سعر PC0000031 مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Tradable NA Rent Financing Platform SSTN الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD --
- تغيير سعر Tradable NA Rent Financing Platform SSTN خلال اليوم هو 0.00%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 189.50M

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أداء سعر Tradable NA Rent Financing Platform SSTN (PC0000031) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Tradable NA Rent Financing Platform SSTN مقابل USD هو $ 0.0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Tradable NA Rent Financing Platform SSTN مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Tradable NA Rent Financing Platform SSTN مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Tradable NA Rent Financing Platform SSTN مقابل USD هو $ 0 .

الفترةالتغيير (USD)التغيير (%)
اليوم$ 0.00.00%
30 يوم$ 0--
60 يوم$ 0--
90 يوم$ 0--

تحليل سعر Tradable NA Rent Financing Platform SSTN (PC0000031)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Tradable NA Rent Financing Platform SSTN: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

$ 1.0
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$ 189,500,000$ 189,500,000

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معلومات سوق Tradable NA Rent Financing Platform SSTN (PC0000031)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:

$ 189.50M
$ 189.50M$ 189.50M

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ما هو Tradable NA Rent Financing Platform SSTN ( PC0000031 )

This project, facilitated by Tradable.xyz on ZKsync Era, tokenizes the North America Rent Financing Platform Senior Secured Term Notes issued by Victory Park Capital Advisors. This initiative focuses on a flexible rent financing platform with significant equity raised, forming part of Tradable’s $1.7 billion in tokenized private credit assets. It provides institutional-grade private credit exposure with targeted yields of 8-15.5%. Tradable integrates traditional and decentralized finance, employing smart contracts for AML/KYC compliance to ensure regulatory standards. The platform enhances liquidity and investor access to the $1.4 trillion RWA private credit market, streamlining asset management and due diligence via a user-friendly interface. By leveraging ZKsync’s scalable and secure infrastructure, the project connects existing financial systems to blockchain, enabling broader participation in high-quality rent financing credit investments.

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المصدر Tradable NA Rent Financing Platform SSTN (PC0000031)

الموقع الرسمي

توكنوميكس Tradable NA Rent Financing Platform SSTN (PC0000031)

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عملة PC0000031 إلى العملات المحلية

1 PC0000031 إلى VND
26,315
1 PC0000031 إلى AUD
A$1.54
1 PC0000031 إلى GBP
0.74
1 PC0000031 إلى EUR
0.86
1 PC0000031 إلى USD
$1
1 PC0000031 إلى MYR
RM4.24
1 PC0000031 إلى TRY
39.52
1 PC0000031 إلى JPY
¥145.22
1 PC0000031 إلى RUB
78.49
1 PC0000031 إلى INR
86.39
1 PC0000031 إلى IDR
Rp16,393.44
1 PC0000031 إلى KRW
1,371.74
1 PC0000031 إلى PHP
56.8
1 PC0000031 إلى EGP
￡E.50.12
1 PC0000031 إلى BRL
R$5.49
1 PC0000031 إلى CAD
C$1.36
1 PC0000031 إلى BDT
122.24
1 PC0000031 إلى NGN
1,543.2
1 PC0000031 إلى UAH
41.53
1 PC0000031 إلى VES
Bs102
1 PC0000031 إلى PKR
Rs283.28
1 PC0000031 إلى KZT
518.67
1 PC0000031 إلى THB
฿32.62
1 PC0000031 إلى TWD
NT$29.53
1 PC0000031 إلى AED
د.إ3.67
1 PC0000031 إلى CHF
Fr0.81
1 PC0000031 إلى HKD
HK$7.84
1 PC0000031 إلى MAD
.د.م9.11
1 PC0000031 إلى MXN
$19