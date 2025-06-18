سعر Tradable NA Rent Financing Platform SSTN (PC0000031)
سعر Tradable NA Rent Financing Platform SSTN (PC0000031) المباشر لليوم هو USD 1.0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 189.50M. يتم تحديث سعر PC0000031 مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Tradable NA Rent Financing Platform SSTN الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD --
- تغيير سعر Tradable NA Rent Financing Platform SSTN خلال اليوم هو 0.00%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 189.50M
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خلال اليوم، كان سعر Tradable NA Rent Financing Platform SSTN مقابل USD هو $ 0.0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Tradable NA Rent Financing Platform SSTN مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Tradable NA Rent Financing Platform SSTN مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Tradable NA Rent Financing Platform SSTN مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0.0
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|30 يوم
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|60 يوم
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|90 يوم
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تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
This project, facilitated by Tradable.xyz on ZKsync Era, tokenizes the North America Rent Financing Platform Senior Secured Term Notes issued by Victory Park Capital Advisors. This initiative focuses on a flexible rent financing platform with significant equity raised, forming part of Tradable’s $1.7 billion in tokenized private credit assets. It provides institutional-grade private credit exposure with targeted yields of 8-15.5%. Tradable integrates traditional and decentralized finance, employing smart contracts for AML/KYC compliance to ensure regulatory standards. The platform enhances liquidity and investor access to the $1.4 trillion RWA private credit market, streamlining asset management and due diligence via a user-friendly interface. By leveraging ZKsync’s scalable and secure infrastructure, the project connects existing financial systems to blockchain, enabling broader participation in high-quality rent financing credit investments.
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