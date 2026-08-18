سعر Tradable NA Legal Receivables SSL اليوم

السعر المباشر لمشروع Tradable NA Legal Receivables SSL (PC0000081) اليوم هو $ 1.0، مع تغير بنسبة 0.00% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل PC0000081 الحالي إلى USD هو $ 1.0 لكل PC0000081.

يحتل Tradable NA Legal Receivables SSL حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 57,132,381، مع عرض متداول قدره 57.13M PC0000081. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول PC0000081 بين $ 1.0 (أدنى) و$ 1.0 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 1.0، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.999999.

على المدى القصير، تحرك PC0000081 بمقدار 0.00% خلال الساعة الماضية و0.00% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 0.00.

معلومات سوق Tradable NA Legal Receivables SSL (PC0000081)

القيمة السوقية $ 57.13M$ 57.13M $ 57.13M الحجم (24 ساعة) $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 57.13M$ 57.13M $ 57.13M إمداد دورة التداول 57.13M 57.13M 57.13M إجمالي العرض 57,132,381.03 57,132,381.03 57,132,381.03

القيمة السوقية الحالية لـ Tradable NA Legal Receivables SSL هي $ 57.13M، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 0.00. العرض المتداول لـ PC0000081 يبلغ 57.13M، مع إجمالي عرض 57132381.03. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 57.13M.