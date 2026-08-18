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سعر Tradable APAC Diversified Finance Provider SSTN المباشر اليوم هو 1 USD. القيمة السوقية لـ PC0000033 هي 162,500,000 USD. تابع تحديثات أسعار PC0000033 إلى USD مباشرةً، بالإضافة إلى الرسوم البيانية المباشرة، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد في دولة الإمارات العربية المتحدة!سعر Tradable APAC Diversified Finance Provider SSTN المباشر اليوم هو 1 USD. القيمة السوقية لـ PC0000033 هي 162,500,000 USD. تابع تحديثات أسعار PC0000033 إلى USD مباشرةً، بالإضافة إلى الرسوم البيانية المباشرة، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد في دولة الإمارات العربية المتحدة!

المزيد عن PC0000033

معلومات سعر PC0000033

ما هو PC0000033

الموقع الرسمي لـ PC0000033

اقتصاد توكن PC0000033

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شعار Tradable APAC Diversified Finance Provider SSTN

سعر Tradable APAC Diversified Finance Provider SSTN (PC0000033)

غير مدرج

السعر المباشر لـ 1 PC0000033 إلى USD:

$1
$1$1
0.00%1D
mexc
يتم الحصول على بيانات التوكن هذه من أطراف ثالثة. تعمل MEXC فقط كمجمع للمعلومات. استكشاف التوكن الأخرى المدرجة على سوق عقود MEXC الآجلة!
USD
مخطط أسعار Tradable APAC Diversified Finance Provider SSTN (PC0000033) المباشر
آخر تحديث للصفحة: 2026-08-18 11:11:30 (UTC+8)

سعر Tradable APAC Diversified Finance Provider SSTN اليوم

السعر المباشر لمشروع Tradable APAC Diversified Finance Provider SSTN (PC0000033) اليوم هو $ 1.0، مع تغير بنسبة 0.00% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل PC0000033 الحالي إلى USD هو $ 1.0 لكل PC0000033.

يحتل Tradable APAC Diversified Finance Provider SSTN حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 162,500,000، مع عرض متداول قدره 162.50M PC0000033. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول PC0000033 بين $ 1.0 (أدنى) و$ 1.0 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 1.0، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 1.0.

على المدى القصير، تحرك PC0000033 بمقدار 0.00% خلال الساعة الماضية و0.00% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 0.00.

معلومات سوق Tradable APAC Diversified Finance Provider SSTN (PC0000033)

$ 162.50M
$ 162.50M$ 162.50M

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$ 0.00$ 0.00

$ 162.50M
$ 162.50M$ 162.50M

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162.50M 162.50M

162,500,000.0
162,500,000.0 162,500,000.0

القيمة السوقية الحالية لـ Tradable APAC Diversified Finance Provider SSTN هي $ 162.50M، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 0.00. العرض المتداول لـ PC0000033 يبلغ 162.50M، مع إجمالي عرض 162500000.0. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 162.50M.

سجل سعر Tradable APAC Diversified Finance Provider SSTN بعملة USD

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة:
$ 1.0
$ 1.0$ 1.0
24 ساعة منخفض
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سجل سعر Tradable APAC Diversified Finance Provider SSTN (PC0000033) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Tradable APAC Diversified Finance Provider SSTN مقابل USD هو $ 0.0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Tradable APAC Diversified Finance Provider SSTN مقابل USD هو $ 0.0000000000 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Tradable APAC Diversified Finance Provider SSTN مقابل USD هو $ 0.0000000000 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Tradable APAC Diversified Finance Provider SSTN مقابل USD هو $ 0.0 .

الفترةالتغيير (USD)التغيير (%)
اليوم$ 0.00.00%
30 يوم$ 0.00000000000.00%
60 يوم$ 0.00000000000.00%
90 يوم$ 0.00.00%

توقعات أسعار Tradable APAC Diversified Finance Provider SSTN

Tradable APAC Diversified Finance Provider SSTN (PC0000033) توقعات الأسعار لعام 2030 (خلال 4 سنوات)
وفقًا لوحدة التوقع بالأسعار أعلاه، فإن السعر المستهدف PC0000033 في عام 2030 هو $ -- إلى جانب 0.00% معدل النمو.
توقع سعرTradable APAC Diversified Finance Provider SSTN (PC0000033) لعام 2040 (خلال 14 سنة)

في عام 2040، من المحتمل أن يشهد سعر Tradable APAC Diversified Finance Provider SSTN نموًا 0.00%. يمكن أن يصل سعر تداول $ --.

أدوات MEXC
للحصول على توقعات السيناريوهات في الوقت الفعلي وتحليل أكثر تخصيصا، يمكن للمستخدمين استخدام أداة التنبؤ بالأسعار من MEXC ورؤى سوق بتستخدام AI.
إخلاء المسؤولية: هذه السيناريوهات توضيحية وتعليمية؛ العملات المشفرة متقلبة - قم بإجراء بحثك الخاص (DYOR) قبل اتخاذ القرارات.
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المصدر Tradable APAC Diversified Finance Provider SSTN (PC0000033)

الموقع الرسمي

الفئة :

Real World Assets (RWA)Tradable Ecosystem

نبذة عن Tradable APAC Diversified Finance Provider SSTN

ما هو سعر السوق الحالي لـ Tradable APAC Diversified Finance Provider SSTN؟

تبلغ قيمة Tradable APAC Diversified Finance Provider SSTN $1.0، مع تحرك بنسبة 0.0% خلال الـ 24 ساعة الماضية. يعكس هذا التغيير أحدث حالة للعرض والطلب في أسواق العملات المشفرة العالمية.

كم عدد الملاك الفريدين لـ PC0000033؟

هناك -- من الملاك على السلسلة، مما يدل على توزيع واعتماد المجتمع لـ PC0000033. غالبًا ما يُعتبر ارتفاع عدد الملاك إشارة إلى تعزيز مشاركة الشبكة أو زيادة الاهتمام على المدى الطويل.

ما مدى نشاط Tradable APAC Diversified Finance Provider SSTN على بلوكتشينها الأصلي؟

باعتباره رمزًا على --، يتأثر النشاط بتفاعلات المحافظ ورسوم الشبكة وسلوك الإيداع ومستوى استخدام العقود الذكية. قد يرتبط ارتفاع النشاط بارتفاع حجم التداول أو بتطورات جديدة في النظام البيئي.

ما هي الكمية المتداولة الإجمالية لـ PC0000033؟

تبلغ الكمية المتداولة 162500000.0، مما يؤثر بشكل مباشر على ندرة الرمز وتقييمه. يمكن أن تحدث تغييرات في المعروض بسبب عمليات الإصدار أو الحرق أو جداول فتح القفل.

ما هو حجم التداول خلال الـ 24 ساعة لـ Tradable APAC Diversified Finance Provider SSTN؟

generated $-- من حجم التداول خلال اليوم الماضي، مما يوضح مدى نشاط تداول الأصل ومدى عمق السيولة فيه.

كيف يقارن أداء PC0000033 بالمنافسين من فئة ZkSync Ecosystem,Real World Assets (RWA),Tradable Ecosystem؟

بالمقارنة مع الأصول الأخرى ضمن فئة ZkSync Ecosystem,Real World Assets (RWA),Tradable Ecosystem، يتأثر زخم PC0000033 بمعنويات السوق واعتماد المستثمرين والمؤشرات على السلسلة المرتبطة بـ --.

يسأل الناس أيضا: أسئلة أخرى حول Tradable APAC Diversified Finance Provider SSTN

آخر تحديث للصفحة: 2026-08-18 11:11:30 (UTC+8)

تحديثات Tradable APAC Diversified Finance Provider SSTN (PC0000033) المهمة في الصناعة

الوقت (UTC+8)نوعمعلومات
02-11 14:20:00تحديثات المجال
خلال الـ 24 ساعة الماضية، تدفق خارجي صافي من CEX بمقدار 59,400 ETH
02-10 18:39:21البيانات على السلسلة
بالأمس، سجلت صناديق الاستثمار المتداولة للبيتكوين الفورية صافي تدفقات واردة بقيمة 144.9 مليون دولار، بينما سجلت صناديق الاستثمار المتداولة لـ Ethereum صافي تدفقات واردة بقيمة 57 مليون دولار
02-04 11:04:00تحديثات المجال
مؤشر الخوف من العملات المشفرة ينخفض إلى 14 مرة أخرى، السوق يبقى في منطقة "الخوف الشديد"
02-04 00:48:00تحديثات المجال
تم تصفية 285 مليون دولار عبر الشبكة في الـ 24 ساعة الماضية، تم القضاء على كل من المراكز الطويلة والقصيرة
02-01 01:12:00تحديثات المجال
البيتكوين يخترق أدنى مستوى سابق عند 80,600 دولار، محققاً أدنى مستوى جديد منذ 11 أبريل 2025
01-28 07:44:00تحديثات المجال
مؤشر الدولار يصل لأدنى مستوى منذ فبراير 2022، سوق العملات المشفرة يواصل الارتفاع

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