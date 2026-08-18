سعر Tradable APAC Diversified Finance Provider SSTN اليوم

السعر المباشر لمشروع Tradable APAC Diversified Finance Provider SSTN (PC0000033) اليوم هو $ 1.0، مع تغير بنسبة 0.00% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل PC0000033 الحالي إلى USD هو $ 1.0 لكل PC0000033.

يحتل Tradable APAC Diversified Finance Provider SSTN حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 162,500,000، مع عرض متداول قدره 162.50M PC0000033. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول PC0000033 بين $ 1.0 (أدنى) و$ 1.0 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 1.0، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 1.0.

على المدى القصير، تحرك PC0000033 بمقدار 0.00% خلال الساعة الماضية و0.00% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 0.00.

معلومات سوق Tradable APAC Diversified Finance Provider SSTN (PC0000033)

القيمة السوقية $ 162.50M$ 162.50M $ 162.50M الحجم (24 ساعة) $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 162.50M$ 162.50M $ 162.50M إمداد دورة التداول 162.50M 162.50M 162.50M إجمالي العرض 162,500,000.0 162,500,000.0 162,500,000.0

القيمة السوقية الحالية لـ Tradable APAC Diversified Finance Provider SSTN هي $ 162.50M، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 0.00. العرض المتداول لـ PC0000033 يبلغ 162.50M، مع إجمالي عرض 162500000.0. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 162.50M.