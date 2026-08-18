سعر Tradable LatAm Charge Card SSN اليوم

السعر المباشر لمشروع Tradable LatAm Charge Card SSN (PC0000111) اليوم هو $ 1.0، مع تغير بنسبة 0.00% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل PC0000111 الحالي إلى USD هو $ 1.0 لكل PC0000111.

يحتل Tradable LatAm Charge Card SSN حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 10,750,000، مع عرض متداول قدره 10.75M PC0000111. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول PC0000111 بين $ 1.0 (أدنى) و$ 1.0 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 1.0، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 1.0.

على المدى القصير، تحرك PC0000111 بمقدار 0.00% خلال الساعة الماضية و0.00% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 0.00.

معلومات سوق Tradable LatAm Charge Card SSN (PC0000111)

القيمة السوقية $ 10.75M$ 10.75M $ 10.75M الحجم (24 ساعة) $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 10.75M$ 10.75M $ 10.75M إمداد دورة التداول 10.75M 10.75M 10.75M إجمالي العرض 10,750,000.0 10,750,000.0 10,750,000.0

القيمة السوقية الحالية لـ Tradable LatAm Charge Card SSN هي $ 10.75M، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 0.00. العرض المتداول لـ PC0000111 يبلغ 10.75M، مع إجمالي عرض 10750000.0. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 10.75M.