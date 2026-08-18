سعر Tradable North America PoS Lender SSTN اليوم

السعر المباشر لمشروع Tradable North America PoS Lender SSTN (PC0000019) اليوم هو $ 1.0، مع تغير بنسبة 0.00% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل PC0000019 الحالي إلى USD هو $ 1.0 لكل PC0000019.

يحتل Tradable North America PoS Lender SSTN حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 75,568,634، مع عرض متداول قدره 3.56M PC0000019. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول PC0000019 بين $ 1.0 (أدنى) و$ 1.0 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 1.0، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 1.0.

على المدى القصير، تحرك PC0000019 بمقدار 0.00% خلال الساعة الماضية و0.00% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 0.00.

معلومات سوق Tradable North America PoS Lender SSTN (PC0000019)

القيمة السوقية $ 75.57M$ 75.57M $ 75.57M الحجم (24 ساعة) $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 75.57M$ 75.57M $ 75.57M إمداد دورة التداول 3.56M 3.56M 3.56M إجمالي العرض 75,568,634.0 75,568,634.0 75,568,634.0

القيمة السوقية الحالية لـ Tradable North America PoS Lender SSTN هي $ 75.57M، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 0.00. العرض المتداول لـ PC0000019 يبلغ 3.56M، مع إجمالي عرض 75568634.0. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 75.57M.