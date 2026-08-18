سعر Tradable LatAm BNPL SSTN اليوم

السعر المباشر لمشروع Tradable LatAm BNPL SSTN (PC0000027) اليوم هو $ 1.0، مع تغير بنسبة 0.00% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل PC0000027 الحالي إلى USD هو $ 1.0 لكل PC0000027.

يحتل Tradable LatAm BNPL SSTN حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 47,000,000، مع عرض متداول قدره 47.00M PC0000027. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول PC0000027 بين $ 1.0 (أدنى) و$ 1.0 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 1.0، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 1.0.

على المدى القصير، تحرك PC0000027 بمقدار 0.00% خلال الساعة الماضية و0.00% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 0.00.

معلومات سوق Tradable LatAm BNPL SSTN (PC0000027)

القيمة السوقية $ 47.00M$ 47.00M $ 47.00M الحجم (24 ساعة) $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 47.00M$ 47.00M $ 47.00M إمداد دورة التداول 47.00M 47.00M 47.00M إجمالي العرض 47,000,000.0 47,000,000.0 47,000,000.0

القيمة السوقية الحالية لـ Tradable LatAm BNPL SSTN هي $ 47.00M، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 0.00. العرض المتداول لـ PC0000027 يبلغ 47.00M، مع إجمالي عرض 47000000.0. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 47.00M.