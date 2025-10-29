سعر Tradable Singapore Fintech SSL المباشر اليوم هو 1 USD. تتبع تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي PC0000023 إلى USD تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي، والمخططات الحية، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد. استكشف اتجاه السعر PC0000023 بسهولة على موقع MEXC الآن.سعر Tradable Singapore Fintech SSL المباشر اليوم هو 1 USD. تتبع تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي PC0000023 إلى USD تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي، والمخططات الحية، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد. استكشف اتجاه السعر PC0000023 بسهولة على موقع MEXC الآن.

المزيد عن PC0000023

معلومات سعر PC0000023

الموقع الرسمي لـ PC0000023

اقتصاد توكن PC0000023

توقعات سعر PC0000023

اربح

+Airdrop

الأخبار

المدونة

تعلم

شعار Tradable Singapore Fintech SSL

سعر Tradable Singapore Fintech SSL (PC0000023)

غير مدرج

السعر المباشر لـ 1 PC0000023 إلى USD:

$1
$1$1
0.00%1D
mexc
يتم الحصول على بيانات التوكن هذه من أطراف ثالثة. تعمل MEXC فقط كمجمع للمعلومات. استكشاف التوكن الأخرى المدرجة على سوق عقود MEXC الآجلة!
USD
مخطط أسعار Tradable Singapore Fintech SSL (PC0000023) المباشر
آخر تحديث للصفحة: 2025-10-29 16:30:07 (UTC+8)

معلومات سعر Tradable Singapore Fintech SSL (PC0000023) في (USD)

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة:
$ 1.0
$ 1.0$ 1.0
24 ساعة منخفض
$ 1.0
$ 1.0$ 1.0
24 ساعة مرتفع

$ 1.0
$ 1.0$ 1.0

$ 1.0
$ 1.0$ 1.0

$ 1.0
$ 1.0$ 1.0

$ 1.0
$ 1.0$ 1.0

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

سعر Tradable Singapore Fintech SSL (PC0000023) في الوقت الحقيقي هو $1. على مدار الـ 24 ساعة الماضية، تم تداول PC0000023 بين أدنى سعر $ 1.0 وأعلى سعر $ 1.0، مما يدل على تقلبات السوق النشطة، أعلى سعر لـPC0000023 على الإطلاق هو $ 1.0، في حين أن أدنى سعر على الإطلاق هو $ 1.0.

فيما يتعلق بالأداء قصير الأجل، فقد تغير PC0000023 0.00% على مدار الساعة الماضية، 0.00% على مدار 24 ساعة، و 0.00% في آخر 7 أيام. وهذا يوفر لك نظرة عامة سريعة على أحدث اتجاهات الأسعار وديناميكيات السوق على MEXC.

معلومات سوق Tradable Singapore Fintech SSL (PC0000023)

$ 100.85M
$ 100.85M$ 100.85M

--
----

$ 100.85M
$ 100.85M$ 100.85M

100.85M
100.85M 100.85M

100,846,154.0
100,846,154.0 100,846,154.0

القيمة السوقية الحالية لـ Tradable Singapore Fintech SSL هي $ 100.85M، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ PC0000023 يبلغ 100.85M، مع إجمالي عرض 100846154.0. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 100.85M.

سجل سعر Tradable Singapore Fintech SSL (PC0000023) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Tradable Singapore Fintech SSL مقابل USD هو $ 0.0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Tradable Singapore Fintech SSL مقابل USD هو $ 0.0000000000 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Tradable Singapore Fintech SSL مقابل USD هو $ 0.0000000000 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Tradable Singapore Fintech SSL مقابل USD هو $ 0.0 .

الفترةالتغيير (USD)التغيير (%)
اليوم$ 0.00.00%
30 يوم$ 0.00000000000.00%
60 يوم$ 0.00000000000.00%
90 يوم$ 0.00.00%

ما هو Tradable Singapore Fintech SSL ( PC0000023 )

This project, facilitated by Tradable.xyz on ZKsync Era, tokenizes singapore-based fintech senior delayed draw term loan. The notes are issued by Victory Park Capital Advisors under the "Singapore Fintech Senior Secured Loan " deal, giving on-chain exposure to the underlying cash flows. Tradable integrates traditional and decentralized finance, employing smart contracts for AML/KYC compliance to ensure regulatory standards. The platform enhances liquidity and investor access to the multi‑trillion‑dollar private credit market, streamlining asset management and due diligence via a user‑friendly interface. By leveraging ZKsync Era's scalable and secure infrastructure, the project connects existing financial systems to blockchain rails while preserving data privacy and reducing settlement costs.

MEXC هي بورصة رائدة للعملات المشفرة يثق بها أكثر من 10 ملايين مستخدم حول العالم. وهي تشتهر بأنها البورصة التي تضم أوسع مجموعة من التوكن وأسرع إدراج للتوكن، وأقل رسوم تداول في السوق. انضم إلى MEXC الآن لتجربة سيولة من الدرجة الأولى وأكثر الرسوم تنافسية في السوق!

المصدر Tradable Singapore Fintech SSL (PC0000023)

الموقع الرسمي

توقعات سعر Tradable Singapore Fintech SSL (USD)

كم ستكون قيمة Tradable Singapore Fintech SSL (PC0000023) بقيمة USD غدًا، أو الأسبوع القادم، أو الشهر القادم؟ ما هي قيمة أصولك Tradable Singapore Fintech SSL (PC0000023) في عام 2025 أو 2026 أو 2027 أو 2028 - أو حتى بعد 10 أو 20 عامًا من الآن؟ استخدم أداة توقعات الأسعار الخاصة بنا لاستكشاف كل من توقعات الصفقات القصيرة والطويلة Tradable Singapore Fintech SSL.

تحقق الآن من توقعات سعر Tradable Singapore Fintech SSL!

عملة PC0000023 إلى العملات المحلية

توكنوميكس Tradable Singapore Fintech SSL (PC0000023)

يمكن أن يوفر فهم توكنوميكس Tradable Singapore Fintech SSL (PC0000023) رؤية أعمق لقيمتها على المدى الطويل وإمكانات نموها. من كيفية توزيع التوكنات إلى كيفية إدارة العرض، تكشف توكنوميكس عن الهيكل الأساسي لاقتصاد المشروع. تعرف على توكنوميكس PC0000023 والتوكن الشاملة الآن!

يسأل الناس أيضًا: أسئلة أخرى حول Tradable Singapore Fintech SSL (PC0000023)

كم يساوي Tradable Singapore Fintech SSL (PC0000023) اليوم؟
سعر PC0000023 المباشر في USD هو USD 1.0، يتم تحديثه في الوقت الحقيقي مع أحدث بيانات السوق.
ما هو سعر PC0000023 إلى USD الحالي؟
سعر PC0000023 إلى USD الحالي هو $ 1.0. راجع MEXC تحويل لتحويل التوكن بدقة.
ما هي القيمة السوقية لـ Tradable Singapore Fintech SSL ؟
القيمة السوقية لعملة PC0000023 هي $ 100.85M USD. القيمة السوقية = السعر الحالي × المعروض المتداول. تشير إلى القيمة السوقية الإجمالية للعملة وترتيبها.
ما هو العرض المتداول لتوكن PC0000023؟
العرض المتداول لتوكن PC0000023 هو 100.85M USD.
ما هو أعلى سعر على الإطلاق (ATH) لـ PC0000023؟
حقق PC0000023 سعرًا قياسيًا قدره 1.0 USD.
ما هو أدنى سعر على الإطلاق (ATL) لـ PC0000023؟
أدنى سعر على الإطلاق لعملة USD بلغ 1.0 PC0000023.
ما هو حجم تداول PC0000023؟
حجم تداول PC0000023 المباشر على مدار 24 ساعة هو -- USD.
هل سترتفع PC0000023 هذا العام؟
قد يرتفع PC0000023 هذا العام تبعًا لظروف السوق وتطورات المشاريع. اطلع على توقعات سعر PC0000023 لمزيد من التحليل المتعمق.
آخر تحديث للصفحة: 2025-10-29 16:30:07 (UTC+8)

تحديثات Tradable Singapore Fintech SSL (PC0000023) المهمة في الصناعة

الوقت (UTC+8)نوعمعلومات
10-28 21:35:49تحديثات المجال
بعض عملات meme في النظام البيئي سولانا تظهر مكاسب كبيرة اليوم، CHILLHOUSE يرتفع بأكثر من 130% في يوم واحد
10-28 14:23:33تحديثات المجال
عائد البيتكوين لشهر أكتوبر هذا العام يُقدر مؤقتاً بنسبة 0.39%، مقارنة بمتوسط العائد التاريخي البالغ 21.89%
10-27 21:40:25تحديثات المجال
كوين شيرز: منتجات استثمار الأصول الرقمية شهدت تدفقات صافية بقيمة 921 مليون دولار الأسبوع الماضي
10-27 16:29:31تحديثات المجال
رأس مال سوق تداول ZEC يقترب من 6 مليار دولار، ويصل إلى أعلى مستوى جديد على الإطلاق
10-26 23:17:37تحديثات المجال
البيتكوين يرتد متجاوزًا 113,000 دولار، والإيثريوم يخترق حاجز 4,000 دولار
10-26 19:10:22تحديثات المجال
مدفوعًا بانتشار "PING" بشكل فيروسي، تضاعف عدد معاملات x402 وعناوين التداول عشرات المرات

إخلاء المسؤولية

تخضع أسعار العملات الرقمية لمخاطر السوق العالية وتقلبات الأسعار. يجب أن تستثمر في المشاريع والمنتجات التي تعرفها وحيث تفهم المخاطر التي تنطوي عليها. يجب أن تفكر مليًا في خبرتك الاستثمارية ووضعك المالي وأهدافك الاستثمارية وتحملك للمخاطر واستشارة مستشار مالي مستقل قبل القيام بأي استثمار. لا ينبغي تفسير هذه المواد على أنها نصيحة مالية. الأداء السابق ليس مؤشرًا موثوقًا للأداء المستقبلي. يمكن أن تنخفض قيمة استثمارك أو ترتفع ، وقد لا تسترد المبلغ الذي استثمرته. أنت وحدك المسؤول عن قرارات الاستثمار الخاصة بك. MEXC ليست مسؤولة عن أي خسائر قد تتكبدها. لمزيد من المعلومات ، يرجى الرجوع إلى شروط الاستخدام والتحذير من المخاطر. يرجى أيضًا ملاحظة أن البيانات المتعلقة بالعملة الرقمية المذكورة أعلاه والمقدمة هنا (مثل سعرها المباشر الحالي) تستند إلى مصادر جهات خارجية. يتم تقديمها لك على أساس "كما هي" ولأغراض إعلامية فقط ، دون تمثيل أو ضمان من أي نوع. الروابط المقدمة إلى مواقع الأطراف الثالثة لا تخضع أيضًا لسيطرة MEXC. MEXC ليست مسؤولة عن موثوقية ودقة مواقع الأطراف الثالثة ومحتوياتها.

رائج

العملات المشفرة الرائجة حاليًا والتي تحظى باهتمام كبير في السوق

شعار Bitcoin

Bitcoin

BTC

$113,303.41
$113,303.41$113,303.41

-1.16%

شعار Ethereum

Ethereum

ETH

$4,018.52
$4,018.52$4,018.52

-1.91%

شعار PayAI Network

PayAI Network

PAYAI

$0.04376
$0.04376$0.04376

-5.77%

شعار Solana

Solana

SOL

$194.64
$194.64$194.64

-2.14%

شعار ChainOpera AI

ChainOpera AI

COAI

$3.3339
$3.3339$3.3339

-13.57%

الأعلى حجماً

العملات المشفرة ذات أعلى حجم تداول

شعار Ethereum

Ethereum

ETH

$4,018.52
$4,018.52$4,018.52

-1.91%

شعار Bitcoin

Bitcoin

BTC

$113,303.41
$113,303.41$113,303.41

-1.16%

شعار Solana

Solana

SOL

$194.64
$194.64$194.64

-2.14%

شعار XRP

XRP

XRP

$2.6310
$2.6310$2.6310

-0.18%

شعار DOGE

DOGE

DOGE

$0.19388
$0.19388$0.19388

-2.94%

مضاف حديثا

العملات المشفرة المدرجة مؤخرًا والمتاحة للتداول

شعار JUICY

JUICY

JUICY

$0.0000
$0.0000$0.0000

0.00%

شعار Data Ownership

Data Ownership

DOP2

$0.000000
$0.000000$0.000000

0.00%

شعار 375ai

375ai

EAT

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

شعار Novastro

Novastro

XNL

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

شعار BitcoinOS

BitcoinOS

BOS

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

أعلى الرابحين

أبرز ارتفاعات الكريبتو اليوم

شعار AEGIS

AEGIS

AEGIS

$0.04000
$0.04000$0.04000

+1,900.00%

شعار QBOT AI TRADING

QBOT AI TRADING

QBOT

$0.000000000000000000000048
$0.000000000000000000000048$0.000000000000000000000048

+336.36%

شعار Jump Tom

Jump Tom

JUMP

$0.00002250
$0.00002250$0.00002250

+246.15%

شعار Piggycell

Piggycell

PIGGY

$2.148
$2.148$2.148

+186.40%

شعار DEGENFI

DEGENFI

DEGENFI

$0.0000000171
$0.0000000171$0.0000000171

+98.83%