معلومات سعر Tradable Singapore Fintech SSL (PC0000023) في (USD)

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة: $ 1.0 $ 1.0 $ 1.0 24 ساعة منخفض $ 1.0 $ 1.0 $ 1.0 24 ساعة مرتفع 24 ساعة منخفض $ 1.0$ 1.0 $ 1.0 24 ساعة مرتفع $ 1.0$ 1.0 $ 1.0 عالية طوال الوقت $ 1.0$ 1.0 $ 1.0 أدنى سعر $ 1.0$ 1.0 $ 1.0 تغير السعر (1 ساعة) 0.00% تغير السعر (1يوم) 0.00% تغير السعر (7 أيام) 0.00% تغير السعر (7 أيام) 0.00%

سعر Tradable Singapore Fintech SSL (PC0000023) في الوقت الحقيقي هو $1. على مدار الـ 24 ساعة الماضية، تم تداول PC0000023 بين أدنى سعر $ 1.0 وأعلى سعر $ 1.0، مما يدل على تقلبات السوق النشطة، أعلى سعر لـPC0000023 على الإطلاق هو $ 1.0، في حين أن أدنى سعر على الإطلاق هو $ 1.0.

فيما يتعلق بالأداء قصير الأجل، فقد تغير PC0000023 0.00% على مدار الساعة الماضية، 0.00% على مدار 24 ساعة، و 0.00% في آخر 7 أيام. وهذا يوفر لك نظرة عامة سريعة على أحدث اتجاهات الأسعار وديناميكيات السوق على MEXC.

معلومات سوق Tradable Singapore Fintech SSL (PC0000023)

القيمة السوقية $ 100.85M$ 100.85M $ 100.85M الحجم (24 ساعة) ---- -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 100.85M$ 100.85M $ 100.85M إمداد دورة التداول 100.85M 100.85M 100.85M إجمالي العرض 100,846,154.0 100,846,154.0 100,846,154.0

القيمة السوقية الحالية لـ Tradable Singapore Fintech SSL هي $ 100.85M، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ PC0000023 يبلغ 100.85M، مع إجمالي عرض 100846154.0. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 100.85M.