سعر Tradable NA Neobank SSTL اليوم

السعر المباشر لمشروع Tradable NA Neobank SSTL (PC0000023) اليوم هو $ 1.0، مع تغير بنسبة 0.00% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل PC0000023 الحالي إلى USD هو $ 1.0 لكل PC0000023.

يحتل Tradable NA Neobank SSTL حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 75,000,000، مع عرض متداول قدره 12.08M PC0000023. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول PC0000023 بين $ 1.0 (أدنى) و$ 1.0 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 1.0، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 1.0.

على المدى القصير، تحرك PC0000023 بمقدار 0.00% خلال الساعة الماضية و0.00% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 0.00.

معلومات سوق Tradable NA Neobank SSTL (PC0000023)

القيمة السوقية $ 75.00M$ 75.00M $ 75.00M الحجم (24 ساعة) $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 75.00M$ 75.00M $ 75.00M إمداد دورة التداول 12.08M 12.08M 12.08M إجمالي العرض 75,000,000.0 75,000,000.0 75,000,000.0

القيمة السوقية الحالية لـ Tradable NA Neobank SSTL هي $ 75.00M، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 0.00. العرض المتداول لـ PC0000023 يبلغ 12.08M، مع إجمالي عرض 75000000.0. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 75.00M.