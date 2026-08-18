سعر Tradable LatAm Residential SSTL اليوم

السعر المباشر لمشروع Tradable LatAm Residential SSTL (PC0000089) اليوم هو $ 1.0، مع تغير بنسبة 0.00% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل PC0000089 الحالي إلى USD هو $ 1.0 لكل PC0000089.

يحتل Tradable LatAm Residential SSTL حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 37,000,012، مع عرض متداول قدره 37.00M PC0000089. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول PC0000089 بين $ 0.0 (أدنى) و$ 0.0 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 1.0، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 1.0.

على المدى القصير، تحرك PC0000089 بمقدار -- خلال الساعة الماضية و0.00% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 0.00.

معلومات سوق Tradable LatAm Residential SSTL (PC0000089)

القيمة السوقية $ 37.00M$ 37.00M $ 37.00M الحجم (24 ساعة) $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 37.00M$ 37.00M $ 37.00M إمداد دورة التداول 37.00M 37.00M 37.00M إجمالي العرض 37,000,012.390813 37,000,012.390813 37,000,012.390813

القيمة السوقية الحالية لـ Tradable LatAm Residential SSTL هي $ 37.00M، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 0.00. العرض المتداول لـ PC0000089 يبلغ 37.00M، مع إجمالي عرض 37000012.390813. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 37.00M.