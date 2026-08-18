سعر Tradable LatAm Fintech SSTN اليوم

السعر المباشر لمشروع Tradable LatAm Fintech SSTN (PC0000097) اليوم هو $ 1.0، مع تغير بنسبة 0.00% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل PC0000097 الحالي إلى USD هو $ 1.0 لكل PC0000097.

يحتل Tradable LatAm Fintech SSTN حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 134,000,000، مع عرض متداول قدره 134.00M PC0000097. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول PC0000097 بين $ 1.0 (أدنى) و$ 1.0 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 1.0، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 1.0.

على المدى القصير، تحرك PC0000097 بمقدار 0.00% خلال الساعة الماضية و0.00% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 0.00.

معلومات سوق Tradable LatAm Fintech SSTN (PC0000097)

القيمة السوقية $ 134.00M$ 134.00M $ 134.00M الحجم (24 ساعة) $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 إمداد دورة التداول 134.00M 134.00M 134.00M إجمالي العرض 134,000,000.0 134,000,000.0 134,000,000.0

القيمة السوقية الحالية لـ Tradable LatAm Fintech SSTN هي $ 134.00M، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 0.00. العرض المتداول لـ PC0000097 يبلغ 134.00M، مع إجمالي عرض 134000000.0. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 0.00.