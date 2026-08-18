سعر Tradable NA Third Party Online Merchant SSTN اليوم

السعر المباشر لمشروع Tradable NA Third Party Online Merchant SSTN (PC0000015) اليوم هو $ 1.0، مع تغير بنسبة 0.00% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل PC0000015 الحالي إلى USD هو $ 1.0 لكل PC0000015.

يحتل Tradable NA Third Party Online Merchant SSTN حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 105,971,760، مع عرض متداول قدره 105.97M PC0000015. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول PC0000015 بين $ 1.0 (أدنى) و$ 1.0 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 1.0، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 1.0.

على المدى القصير، تحرك PC0000015 بمقدار 0.00% خلال الساعة الماضية و0.00% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 0.00.

معلومات سوق Tradable NA Third Party Online Merchant SSTN (PC0000015)

القيمة السوقية $ 105.97M$ 105.97M $ 105.97M الحجم (24 ساعة) $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 105.97M$ 105.97M $ 105.97M إمداد دورة التداول 105.97M 105.97M 105.97M إجمالي العرض 105,971,759.52 105,971,759.52 105,971,759.52

القيمة السوقية الحالية لـ Tradable NA Third Party Online Merchant SSTN هي $ 105.97M، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 0.00. العرض المتداول لـ PC0000015 يبلغ 105.97M، مع إجمالي عرض 105971759.52. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 105.97M.