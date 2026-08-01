سعر budi اليوم

السعر المباشر لمشروع budi (BUDI) اليوم هو $ 0، مع تغير بنسبة 43.00% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل BUDI الحالي إلى USD هو $ 0 لكل BUDI.

يحتل budi حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 28,283، مع عرض متداول قدره 973.09M BUDI. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول BUDI بين $ 0 (أدنى) و$ 0 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.

على المدى القصير، تحرك BUDI بمقدار +14.55% خلال الساعة الماضية و+30.62% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول --.

معلومات سوق budi (BUDI)

القيمة السوقية $ 28.28K$ 28.28K $ 28.28K الحجم (24 ساعة) ---- -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 28.28K$ 28.28K $ 28.28K إمداد دورة التداول 973.09M 973.09M 973.09M إجمالي العرض 973,085,062.617824 973,085,062.617824 973,085,062.617824

القيمة السوقية الحالية لـ budi هي $ 28.28K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ BUDI يبلغ 973.09M، مع إجمالي عرض 973085062.617824. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 28.28K.