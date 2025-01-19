سعر BOOM (BOOM)
سعر BOOM (BOOM) المباشر لليوم هو USD 0.3615. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر BOOM مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق BOOM الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 328.30K
- تغيير سعر BOOM خلال اليوم هو -1.16%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
احصل على تحديثات السعر في الوقت الفعلي لسعر BOOM مقابل USD على MEXC. ابق على اطلاع بأحدث البيانات وتحليلات السوق. يعد هذا أمرًا ضروريًا لاتخاذ قرارات تداول ذكية في سوق العملات المشفرة سريعة الوتيرة. MEXC هي منصتك المفضلة للحصول على معلومات دقيقة عن سعر BOOM.
خلال اليوم، كان سعر BOOM مقابل USD هو $ -0.004264875304116 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر BOOM مقابل USD هو $ -0.0164208844 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر BOOM مقابل USD هو $ -0.0264064182 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر BOOM مقابل USD هو $ +0.05288347576254533 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -0.004264875304116
|-1.16%
|30 يوم
|$ -0.0164208844
|-4.54%
|60 يوم
|$ -0.0264064182
|-7.30%
|90 يوم
|$ +0.05288347576254533
|+17.14%
اكتشف أحدث تحليلات سعر BOOM: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.01%
-1.16%
-2.96%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
The Boomco (BOOM) project is an innovative Web 3.0 education platform that seamlessly blends Edu-Fi and edutainment elements. Designed to democratize access to education, Boomco lowers entry barriers while ensuring sustained engagement through interactive and financially rewarding educational experiences.
MEXC هي بورصة رائدة للعملات المشفرة يثق بها أكثر من 10 ملايين مستخدم حول العالم. وهي تشتهر بأنها البورصة التي تضم أوسع مجموعة من التوكن وأسرع إدراج للتوكن، وأقل رسوم تداول في السوق. انضم إلى MEXC الآن لتجربة سيولة من الدرجة الأولى وأكثر الرسوم تنافسية في السوق!
تخضع أسعار العملات الرقمية لمخاطر السوق العالية وتقلبات الأسعار. يجب أن تستثمر في المشاريع والمنتجات التي تعرفها وحيث تفهم المخاطر التي تنطوي عليها. يجب أن تفكر مليًا في خبرتك الاستثمارية ووضعك المالي وأهدافك الاستثمارية وتحملك للمخاطر واستشارة مستشار مالي مستقل قبل القيام بأي استثمار. لا ينبغي تفسير هذه المواد على أنها نصيحة مالية. الأداء السابق ليس مؤشرًا موثوقًا للأداء المستقبلي. يمكن أن تنخفض قيمة استثمارك أو ترتفع ، وقد لا تسترد المبلغ الذي استثمرته. أنت وحدك المسؤول عن قرارات الاستثمار الخاصة بك. MEXC ليست مسؤولة عن أي خسائر قد تتكبدها. لمزيد من المعلومات ، يرجى الرجوع إلى شروط الاستخدام والتحذير من المخاطر. يرجى أيضًا ملاحظة أن البيانات المتعلقة بالعملة الرقمية المذكورة أعلاه والمقدمة هنا (مثل سعرها المباشر الحالي) تستند إلى مصادر جهات خارجية. يتم تقديمها لك على أساس "كما هي" ولأغراض إعلامية فقط ، دون تمثيل أو ضمان من أي نوع. الروابط المقدمة إلى مواقع الأطراف الثالثة لا تخضع أيضًا لسيطرة MEXC. MEXC ليست مسؤولة عن موثوقية ودقة مواقع الأطراف الثالثة ومحتوياتها.
|1 BOOM إلى AUD
A$0.582015
|1 BOOM إلى GBP
￡0.29643
|1 BOOM إلى EUR
€0.350655
|1 BOOM إلى USD
$0.3615
|1 BOOM إلى MYR
RM1.62675
|1 BOOM إلى TRY
₺12.807945
|1 BOOM إلى JPY
¥56.491605
|1 BOOM إلى RUB
₽37.03929
|1 BOOM إلى INR
₹31.29867
|1 BOOM إلى IDR
Rp5,926.22856
|1 BOOM إلى PHP
₱21.165825
|1 BOOM إلى EGP
￡E.18.15453
|1 BOOM إلى BRL
R$2.20515
|1 BOOM إلى CAD
C$0.52056
|1 BOOM إلى BDT
৳43.92225
|1 BOOM إلى NGN
₦563.083245
|1 BOOM إلى UAH
₴15.222765
|1 BOOM إلى VES
Bs19.521
|1 BOOM إلى PKR
Rs100.77897
|1 BOOM إلى KZT
₸191.87697
|1 BOOM إلى THB
฿12.431985
|1 BOOM إلى TWD
NT$11.889735
|1 BOOM إلى CHF
Fr0.328965
|1 BOOM إلى HKD
HK$2.81247
|1 BOOM إلى MAD
.د.م3.62946