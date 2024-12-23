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سعر Binamon (BMON) المباشر لليوم هو USD 0.00396752 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 671.96K . يتم تحديث سعر BMON مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Binamon الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 436.43 - تغيير سعر Binamon خلال اليوم هو -2.27% - لديه عرض متداول بقيمة USD 170.19M

أداء سعر Binamon (BMON) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Binamon مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Binamon مقابل USD هو $ -0.0004857168 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Binamon مقابل USD هو $ -0.0005394117 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Binamon مقابل USD هو $ -0.000896273997106175 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 -2.27% 30 يوم $ -0.0004857168 -12.24% 60 يوم $ -0.0005394117 -13.59% 90 يوم $ -0.000896273997106175 -18.42%

تحليل سعر Binamon (BMON)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Binamon: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.00392084$ 0.00392084 $ 0.00392084 24 ساعة مرتفع $ 0.0041078$ 0.0041078 $ 0.0041078 عالية طوال الوقت $ 0.813157$ 0.813157 $ 0.813157 تغير السعر (1 ساعة) +0.39% تغير السعر (1يوم) -2.27% تغير السعر (7 أيام) -11.41%

معلومات سوق Binamon (BMON)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: