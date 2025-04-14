سعر BEMU (BEMU)
سعر BEMU (BEMU) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 222.66K. يتم تحديث سعر BEMU مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق BEMU الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD --
- تغيير سعر BEMU خلال اليوم هو +30.95%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 10.00B
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خلال اليوم، كان سعر BEMU مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر BEMU مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر BEMU مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر BEMU مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|+30.95%
|30 يوم
|$ 0
|--
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر BEMU: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+17.70%
+30.95%
+90.32%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Meet Bemu, a stranded alien with a singular dream: to hitch a ride to Mars aboard Elon's Starship. But Bemu isn't just any alien; he's powered by cutting-edge virtual intelligence, making him more than just a dreamer. To align with Bemu's blue hue and space-faring aspirations, the team has chosen to launch the Bemu token on the Base blockchain platform. Beyond the narrative, BEMU is set to launch an innovative AI product designed to revolutionize sports prediction analysis, leveraging advanced algorithms to provide insights and forecasts.
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