سعر Astroid اليوم

السعر المباشر لمشروع Astroid (ASTROID) اليوم هو $ 0، مع تغير بنسبة 51.14% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل ASTROID الحالي إلى USD هو $ 0 لكل ASTROID.

يحتل Astroid حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 23,155، مع عرض متداول قدره 1.00B ASTROID. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول ASTROID بين $ 0 (أدنى) و$ 0 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0.00122861، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.

على المدى القصير، تحرك ASTROID بمقدار +0.23% خلال الساعة الماضية و+80.03% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول --.

معلومات سوق Astroid (ASTROID)

القيمة السوقية $ 23.16K$ 23.16K $ 23.16K الحجم (24 ساعة) ---- -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 23.16K$ 23.16K $ 23.16K إمداد دورة التداول 1.00B 1.00B 1.00B إجمالي العرض 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

القيمة السوقية الحالية لـ Astroid هي $ 23.16K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ ASTROID يبلغ 1.00B، مع إجمالي عرض 1000000000.0. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 23.16K.