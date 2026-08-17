سعر Algola اليوم

السعر المباشر لمشروع Algola (ALO) اليوم هو $ 0، مع تغير بنسبة 25.64% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل ALO الحالي إلى USD هو $ 0 لكل ALO.

يحتل Algola حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 14,224.91، مع عرض متداول قدره 1.00B ALO. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول ALO بين $ 0 (أدنى) و$ 0 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.

على المدى القصير، تحرك ALO بمقدار +0.26% خلال الساعة الماضية و+26.42% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول --.

معلومات سوق Algola (ALO)

القيمة السوقية $ 14.22K$ 14.22K $ 14.22K الحجم (24 ساعة) ---- -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 14.22K$ 14.22K $ 14.22K إمداد دورة التداول 1.00B 1.00B 1.00B إجمالي العرض 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

القيمة السوقية الحالية لـ Algola هي $ 14.22K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ ALO يبلغ 1.00B، مع إجمالي عرض 1000000000.0. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 14.22K.