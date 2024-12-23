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سعر Alaska (ALASKA) المباشر لليوم هو USD 0 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 126.30K . يتم تحديث سعر ALASKA مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Alaska الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 12.99K - تغيير سعر Alaska خلال اليوم هو +2.45% - لديه عرض متداول بقيمة USD 999.99M

أداء سعر Alaska (ALASKA) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Alaska مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Alaska مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Alaska مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Alaska مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 +2.45% 30 يوم $ 0 -98.05% 60 يوم $ 0 -- 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Alaska (ALASKA)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Alaska: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0.00929172$ 0.00929172 $ 0.00929172 تغير السعر (1 ساعة) -0.66% تغير السعر (1يوم) +2.45% تغير السعر (7 أيام) -70.34%

معلومات سوق Alaska (ALASKA)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: