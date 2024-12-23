سعر Alaska (ALASKA)
سعر Alaska (ALASKA) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 126.30K. يتم تحديث سعر ALASKA مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Alaska الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 12.99K
- تغيير سعر Alaska خلال اليوم هو +2.45%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 999.99M
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خلال اليوم، كان سعر Alaska مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Alaska مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Alaska مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Alaska مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|+2.45%
|30 يوم
|$ 0
|-98.05%
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Alaska: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.66%
+2.45%
-70.34%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Woof! It's me, Alaska! Hop on the Meme Supercycle and let's chase those riches together! FROM ROYALTY TO MEME The Tale of $Alaska $Alaska, the regal Samoyed, hails from the royal lineage of Prince Marcus von Anhalt. As he walked through the grand halls of his palace, $Alaska’s charm captivated the world. WHY $ALASKA TOKEN IS FIT: $Alaska meme coin stands as a legacy in the making, building a community of loyal followers, expanding its value, and making history in the crypto world. Holders become part of this royal journey. $ALASKA isn’t just another meme coin; it’s the embodiment of what’s next. A visionary force, leading the charge into the future of wealth and Luxury. This is more than a moment—it’s the opportunity you’ve been anticipating. The start of something monumental.
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