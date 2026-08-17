سعر AIPad اليوم

السعر المباشر لمشروع AIPad (AIPAD) اليوم هو $ 0، مع تغير بنسبة 0.11% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل AIPAD الحالي إلى USD هو $ 0 لكل AIPAD.

يحتل AIPad حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 87,653، مع عرض متداول قدره 192.52M AIPAD. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول AIPAD بين $ 0 (أدنى) و$ 0 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0.862302، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.

على المدى القصير، تحرك AIPAD بمقدار -- خلال الساعة الماضية و-3.37% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 36.89.

معلومات سوق AIPad (AIPAD)

القيمة السوقية $ 87.65K$ 87.65K $ 87.65K الحجم (24 ساعة) $ 36.89$ 36.89 $ 36.89 القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 88.85K$ 88.85K $ 88.85K إمداد دورة التداول 192.52M 192.52M 192.52M إجمالي العرض 199,049,334.2921128 199,049,334.2921128 199,049,334.2921128

القيمة السوقية الحالية لـ AIPad هي $ 87.65K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 36.89. العرض المتداول لـ AIPAD يبلغ 192.52M، مع إجمالي عرض 199049334.2921128. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 88.85K.