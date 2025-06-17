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Verse World السعر(VERSEWORLD)

USD

مخطط أسعار Verse World (VERSEWORLD) المباشر

$0.1487
$0.1487$0.1487
0.00%(1D)

بيانات ومعلومات الأسعار المباشرة حول VERSEWORLD

السعر الحالي لـ Verse World (VERSEWORLD) اليوم هو 0.1492 USD مع القيمة السوقية الحالية البالغة $ 14.92M USD. يتم تحديث سعر من VERSEWORLD إلى USD في الوقت الفعلي.
مقاييس أداء السوق Verse World:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو $ 56.15K USD
- تغير سعر Verse World خلال اليوم هو 0.00%
- يحتوي على عرض متداول بقيمة 100.00M USD

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VERSEWORLD أداء السعر USD

تتبع تغيرات أسعار Verse World لهذا اليوم، 30 يوم، 60 يوم، و90 يوم:

الفترةالتغيير (USD)التغيير (%)
اليوم$ 00.00%
30 يوم$ -0.0508-25.40%
60 يوم$ -0.0508-25.40%
90 يوم$ -0.0508-25.40%
تغير سعر Verse World اليوم

سجل اليوم VERSEWORLD تغيرًا $ 0 (0.00%)، مما يعكس أحدث نشاط لها في السوق.

تغيير سعر Verse World لمدة 30 يومًا

على مدار الثلاثين يومًا الماضية، تغير السعر بمقدار $ -0.0508 (-25.40%)، مما يدل على أداء التوكن على المدى القصير.

تغيير سعر Verse World لمدة 60 يومًا

عند توسيع العرض إلى 60 يومًا، شهد VERSEWORLD تغييرًا في $ -0.0508 (-25.40%)، مما يمنح منظورًا أوسع لأدائه.

تغيير سعر Verse World لمدة 90 يومًا

وبالنظر إلى الاتجاه السائد على مدار 90 يومًا، تحرك السعر $ -0.0508 (-25.40%)، مما يوفر نظرة ثاقبة لمسار التوكن على المدى الطويل.

VERSEWORLD معلومات السعر

اكتشف أحدث تفاصيل أسعار Verse World: 24 ساعة منخفضة وعالية، ATH والتغيرات اليومية:

$ 0.1425
$ 0.1425$ 0.1425

$ 0.1638
$ 0.1638$ 0.1638

$ 0.8632
$ 0.8632$ 0.8632

+0.60%

0.00%

-61.75%

VERSEWORLD معلومات السوق

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:

$ 14.92M
$ 14.92M$ 14.92M

$ 56.15K
$ 56.15K$ 56.15K

100.00M
100.00M 100.00M

ما هو Verse World ( VERSEWORLD )

ليس مجرد عالم افتراضي، بل تطور. ابنِ واستكشف وتواصل في عوالم افتراضية فائقة الواقعية.

متوفر Verse World على MEXC، مما يوفر لك سهولة شراء التوكن والاحتفاظ به وتحويله وتخزينه مباشرةً على منصتنا. وسواء كنت مستثمرًا متمرسًا أو وافدًا جديدًا على عالم العملات الرقمية، فإن MEXC توفر لك واجهة سهلة الاستخدام ومجموعة متنوعة من الأدوات لإدارة استثماراتك Verse World الخاصة بك بفعالية. للمزيد من المعلومات التفصيلية عن هذا التوكن، ندعوك لزيارة صفحة التعريف بالأصول الرقمية الخاصة بنا.

بالإضافة إلى ذلك، يمكنك:
- التحقق من توفر تخزين VERSEWORLDلترى كيف يمكنك كسب المكافآت على محتفظاتك.
- اقرأ المراجعات والتحليلات حول Verse World على المدونة الخاصة بنا لتبقى على اطلاع على أحدث اتجاهات السوق ورؤى الخبراء.

صُممت مواردنا الشاملة لجعل تجربة شراء Verse World سلسة ومستنيرة، مما يضمن حصولك على جميع الأدوات والمعرفة اللازمة للاستثمار بثقة.

توقع سعر Verse World

تنطوي تنبؤات أسعار العملات المشفرة على التنبؤ أو المضاربة على القيم المستقبلية للعملات المشفرة. تهدف هذه التنبؤات إلى التنبؤ بالقيمة المستقبلية المحتملة لعملات رقمية معينة، مثل Verse World، بيتكوين أو إيثريوم. ماذا سيكون السعر المستقبلي لـ VERSEWORLD؟ كم ستكون قيمته في المستقبل 2026 و2027 و2028 وحتى عام 2050؟ للحصول على معلومات مفصلة عن التنبؤ، يرجى الاطلاع على صفحة التنبؤ بالأسعارVerse World.

سجل أسعار Verse World

يوفر تتبع مسار سعر VERSEWORLD معلومات قيمة عن أدائه السابق ويساعد المستثمرين على فهم العوامل التي تؤثر على قيمته بمرور الوقت. يمكن أن يوفر فهم هذه الأنماط التاريخية سياقًا قيمًا لتقييم المسار المستقبلي المحتمل لـ VERSEWORLD. للحصول على معلومات مفصلة عن تاريخ الأسعار، يرجى مراجعة صفحة سجل الأسعار Verse World.

توكنوميكس Verse World (VERSEWORLD)

يمكن أن يوفر فهم توكنوميكس Verse World (VERSEWORLD) رؤية أعمق لقيمتها على المدى الطويل وإمكانات نموها. من كيفية توزيع التوكنات إلى كيفية إدارة العرض، تكشف توكنوميكس عن الهيكل الأساسي لاقتصاد المشروع. تعرف على توكنوميكس VERSEWORLD والتوكن الشاملة الآن!

كيفية شراء Verse World ( VERSEWORLD )

هل تبحث عن كيفية شراء Verse World؟ العملية واضحة وخالية من المتاعب! يمكنك بسهولة شراء Verse World على MEXC باتباع دليل كيفية الشراء خطوة بخطوة. نحن نقدم لك إرشادات مفصلة وفيديوهات تعليمية توضح كيفية التسجيل في MEXC واستخدام خيارات الدفع المتنوعة والمتاحة.

عملة VERSEWORLD إلى العملات المحلية

1 VERSEWORLD إلى VND
3,926.198
1 VERSEWORLD إلى AUD
A$0.229768
1 VERSEWORLD إلى GBP
0.110408
1 VERSEWORLD إلى EUR
0.128312
1 VERSEWORLD إلى USD
$0.1492
1 VERSEWORLD إلى MYR
RM0.632608
1 VERSEWORLD إلى TRY
5.896384
1 VERSEWORLD إلى JPY
¥21.669808
1 VERSEWORLD إلى RUB
11.710708
1 VERSEWORLD إلى INR
12.896848
1 VERSEWORLD إلى IDR
Rp2,445.901248
1 VERSEWORLD إلى KRW
204.944104
1 VERSEWORLD إلى PHP
8.465608
1 VERSEWORLD إلى EGP
￡E.7.48238
1 VERSEWORLD إلى BRL
R$0.819108
1 VERSEWORLD إلى CAD
C$0.202912
1 VERSEWORLD إلى BDT
18.238208
1 VERSEWORLD إلى NGN
230.24544
1 VERSEWORLD إلى UAH
6.196276
1 VERSEWORLD إلى VES
Bs15.2184
1 VERSEWORLD إلى PKR
Rs42.265376
1 VERSEWORLD إلى KZT
77.385564
1 VERSEWORLD إلى THB
฿4.86392
1 VERSEWORLD إلى TWD
NT$4.405876
1 VERSEWORLD إلى AED
د.إ0.547564
1 VERSEWORLD إلى CHF
Fr0.120852
1 VERSEWORLD إلى HKD
HK$1.169728
1 VERSEWORLD إلى MAD
.د.م1.359212
1 VERSEWORLD إلى MXN
$2.833308

Verse World المورد

للحصول على فهم أكثر تعمقًا لـ Verse World، فكّر في استكشاف موارد إضافية مثل الوثيقة البيضاء والموقع الإلكتروني الرسمي والمنشورات الأخرى:

مستند تقني
موقع الويب Verse World الرسمي
مستكشف الكتل

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آلة حاسبة

المبلغ

VERSEWORLD
VERSEWORLD
USD
USD

1 VERSEWORLD = 0.1492 USD

تداول

USDTVERSEWORLD
$0.1492
$0.1492$0.1492
-5.51%

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