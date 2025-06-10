VERSEWORLD

ليس مجرد عالم افتراضي، بل تطور. ابنِ واستكشف وتواصل في عوالم افتراضية فائقة الواقعية.

اسم العملة المشفرةVERSEWORLD

التصنيفNo.891

القيمة السوقية$0.00

القيمة السوقية المخففة بالكامل$0.00

الحصة السوقية%

حجم التداول/القيمة السوقية (24 ساعة)2.02%

المعروض المتداول99,999,991

إجمالي العرض1,000,000,000

إجمالي العرض999,999,885.082534

معدل التداول0.0999%

تاريخ الإصدار--

السعر الذي تم به إصدار الأصل لأول مرة--

أعلى مستوى له على الإطلاق0.6287465638146135,2025-06-10

أدنى سعر0.13724738944621556,2025-06-13

البلوكتشين العامSOL

مقدمةليس مجرد عالم افتراضي، بل تطور. ابنِ واستكشف وتواصل في عوالم افتراضية فائقة الواقعية.

قطاع

وسائل التواصل الاجتماعي

etfindex:mc_etfindex_sourceإخلاء المسؤولية: البيانات مقدمة من cmc ولا ينبغي اعتبارها نصيحة استثمارية.