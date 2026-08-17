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توفر التحليلات المتقدمة من MEXC AI تحديثات يومية حول Avalanche، بما في ذلك التحليل الفني وفرص الاستثمار. احصل على أحدث الرؤى اليومية الآن!توفر التحليلات المتقدمة من MEXC AI تحديثات يومية حول Avalanche، بما في ذلك التحليل الفني وفرص الاستثمار. احصل على أحدث الرؤى اليومية الآن!

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التحليل الفني اليوم لـ Avalanche (AVAX)

التحليل الفني اليوم لـ Avalanche (AVAX)

توفر صفحة Avalanche تحليل رؤى تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي حول الأداء اليومي لـ AVAX، واتجاهات الأسعار، والمؤشرات الفنية الرئيسية. يُسلِّط الضوء على تحركات السوق المحتملة، وفرص التداول، والأنماط الفنية البارزة. تعرّف على المزيد حول تحليل Avalanche أدناه.

تغير سعر Avalanche (AVAX)

السعر الحالي24 ساعة7 أيام30 يوم90 يوم
$6.367---2.55%-3.61%-31.35%
اعرف المزيد عن سعر Avalanche

تحليل AI اليومي لـ Avalanche

تحليل Avalanche اليوم 2026-08-17

  • استمرار تدفق الأموال إلى الخارج: شهدت 6 من الأيام السبعة الماضية صافي تدفق للأموال إلى الخارج، حيث بلغ إجمالي صافي التدفق الخارجي خلال اليومين الماضيين حوالي 788,000 USDT، مما يشير إلى رغبة قوية في سحب الأموال من السوق، مما يشكل ضغطًا واضحًا على سعر العملة.
  • تفوق مراكز البيع الآجل: معدل التمويل سلبي (-0.0001%)، ونسبة المراكز الطويلة إلى القصيرة على المنصة مرتفعة وتصل إلى 5.7 (يمثل المضاربون على الصعود 85% من المتداولين)، ومع تحول معدل التمويل إلى السلبية رغم التفاؤل الشديد للمستثمرين الأفراد، فإن ذلك ينذر غالبًا بتراكم قوة البائعين وارتفاع مخاطر انخفاض السعر.
  • تشاؤم معنويات السوق: سجل مؤشر الخوف والطمع 30 (خوف)، وأشارت تقارير الأبحاث عبر الإنترنت إلى أن السوق يتخذ موقف "تقليل المراكز" أو "الانتظار والترقب" تجاه AVAX، معتبرًا أن السرد القصصي يطغى على التطبيق الفعلي، مع ضعف في تحقيق الأساسيات، مما يجعل من الصعب دفع السعر للارتفاع بشكل كبير على المدى القصير.

تحليل Avalanche الأمس 2026-08-16

  • استمرار تدفق الأموال للخارج: شهدت AVAX صافي تدفق أموال للخارج في 6 من الأيام السبعة الماضية، بإجمالي تجاوز 2 مليون دولار، مما يشير إلى ضغوط بيع قوية في السوق تشكل عبئاً على سعر العملة.
  • تفاؤل مفرط في العقود الآجلة: بلغت نسبة المراكز الطويلة إلى القصيرة في العقود الآجلة 6.03، بينما وصلت النسبة لدى حسابات النخبة إلى 15.63، مما يدل على تفاؤل شديد من قبل المستثمرين الأفراد والكبار على حد سواء، وازدحام السوق، وزيادة مخاطر التصحيح.
  • تحول معدل التمويل إلى السالب: يبلغ معدل تمويل العقود الآجلة حالياً -0.0067%، مما يشير إلى سيطرة المشترين ولكن مع بدء ظهور ظاهرة الدفع، وتحول معنويات السوق من القوة إلى الضعف، مما ينذر باحتمال مواجهة تصحيح في المدى القصير.

المؤشرات الفنية الخاصة بـ Avalanche

يركّز التحليل الفني على حركة السعر والمؤشرات الشائعة لفهم الاتجاه والزخم. فيما يلي لقطة آلية لـ Avalanche عبر أطر زمنية متعددة، تُلخّص التحيّز الفني الحالي وما الذي تشير إليه الرسوم البيانية لاحقًا. يُعد هذا قراءة فنية وليست توقعًا مضمونًا، لذا يُرجى إجراء بحثك الخاص وإدارة المخاطر بشكل مناسب.

بيع قويبيعحياديشراءشراء قوي
بيع قوي
بيع 18
حيادي 4
شراء 4
المتوسطات المتحركة:بيع قويبيع 14حيادي 0شراء 0
المؤشرات الفنية:حياديبيع 4حيادي 4شراء 4
الاسم
كلاسيكي
Fibonacci
R3
6.3623
6.3616
R2
6.3616
6.3612
R1
6.3613
6.361
PP
6.3606
6.3606
S1
6.3603
6.3602
S2
6.3596
6.36
S3
6.3593
6.3596

إشارات السوق الخاصة بـ Avalanche

صافي حجم الطلبات المفتوحة الحالية
0.22M
$25.64 M
$25.42 M
عمليات الشراء المعلقة (USDT)
عمليات البيع المعلقة (USDT)
فرق البيع والشراء النشط لمدة 3 أيام
2.44M
عمليات الشراء النشطة لمدة 3 أيام
$50.09 M
عمليات البيع النشطة لمدة 3 أيام
$47.65 M
فرق البيع والشراء النشط لمدة 7 أيام
0.77M
عمليات الشراء النشطة لمدة 7 أيام
$128.14 M
عمليات البيع النشطة لمدة 7 أيام
$127.37 M

تم جمع البيانات أعلاه من معلومات السوق العامة وهي للرجوع إليها فقط. لا تقدم MEXC خدمات استشارات مالية. يُرجى استشارة مختص قبل الاستثمار.

تدفق رأس المال الخاص بـ Avalanche

صافي التدفقسعر AVAXUSDT
السجلصافي التدفقالسعر
2026-08-17-$0.09 M6.38
2026-08-16-$0.21 M6.43
2026-08-15-$0.58 M6.56
2026-08-14$0.20 M6.44
2026-08-13$0.32 M6.41

تم جمع البيانات أعلاه من معلومات السوق العامة وهي للرجوع إليها فقط. لا تقدم MEXC خدمات استشارات مالية. يُرجى استشارة مختص قبل الاستثمار.

اكتشف المزيد عن Avalanche

تداول أسواق Avalanche (AVAX) على MEXC

استكشف أسواق العقود الفورية والآجلة، واطلع على سعر Avalanche المباشر والحجم والتداول بشكل مباشر.

الأزواج
السعر
تغيير 24 ساعة
حجم 24 ساعة
/USDTAVAX
$6.367
$6.367$6.367
-1.01%
39.34K (USDT)
/USDCAVAX
$6.363
$6.363$6.363
-1.05%
4.04K (USDT)
/USD1AVAX
$6.365
$6.365$6.365
-1.09%
8.83K (USDT)

إخلاء المسؤولية

المعلومات الواردة في هذه المادة لا تُشكل نصيحة استثمارية أو ضريبية أو قانونية أو مالية أو محاسبية أو أي نصيحة مهنية أخرى، ولا تُعدّ توصية بشراء أو بيع أو الاحتفاظ بأي أصول. تُقدّم "تعلم MEXC" هذا المحتوى لأغراض إعلامية فقط، ولا تُقدّم أي نصائح استثمارية. يُرجى التأكد من فهمك الكامل للمخاطر المُرتبطة بالتداول وتوخّي الحذر عند الاستثمار. MEXC ليست مسؤولة عن قرارات المستخدمين الاستثمارية.

حاسبة AVAX إلى USD

المبلغ

AVAX
AVAX
USD
USD

1 AVAX = 6.367 USD

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