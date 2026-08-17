التحليل الفني اليوم لـ Avalanche (AVAX)
تغير سعر Avalanche (AVAX)
|السعر الحالي
|24 ساعة
|7 أيام
|30 يوم
|90 يوم
|$6.367
|--
|-2.55%
|-3.61%
|-31.35%
تحليل AI اليومي لـ Avalanche
تحليل Avalanche اليوم 2026-08-17
- استمرار تدفق الأموال إلى الخارج: شهدت 6 من الأيام السبعة الماضية صافي تدفق للأموال إلى الخارج، حيث بلغ إجمالي صافي التدفق الخارجي خلال اليومين الماضيين حوالي 788,000 USDT، مما يشير إلى رغبة قوية في سحب الأموال من السوق، مما يشكل ضغطًا واضحًا على سعر العملة.
- تفوق مراكز البيع الآجل: معدل التمويل سلبي (-0.0001%)، ونسبة المراكز الطويلة إلى القصيرة على المنصة مرتفعة وتصل إلى 5.7 (يمثل المضاربون على الصعود 85% من المتداولين)، ومع تحول معدل التمويل إلى السلبية رغم التفاؤل الشديد للمستثمرين الأفراد، فإن ذلك ينذر غالبًا بتراكم قوة البائعين وارتفاع مخاطر انخفاض السعر.
- تشاؤم معنويات السوق: سجل مؤشر الخوف والطمع 30 (خوف)، وأشارت تقارير الأبحاث عبر الإنترنت إلى أن السوق يتخذ موقف "تقليل المراكز" أو "الانتظار والترقب" تجاه AVAX، معتبرًا أن السرد القصصي يطغى على التطبيق الفعلي، مع ضعف في تحقيق الأساسيات، مما يجعل من الصعب دفع السعر للارتفاع بشكل كبير على المدى القصير.
تحليل Avalanche الأمس 2026-08-16
- استمرار تدفق الأموال للخارج: شهدت AVAX صافي تدفق أموال للخارج في 6 من الأيام السبعة الماضية، بإجمالي تجاوز 2 مليون دولار، مما يشير إلى ضغوط بيع قوية في السوق تشكل عبئاً على سعر العملة.
- تفاؤل مفرط في العقود الآجلة: بلغت نسبة المراكز الطويلة إلى القصيرة في العقود الآجلة 6.03، بينما وصلت النسبة لدى حسابات النخبة إلى 15.63، مما يدل على تفاؤل شديد من قبل المستثمرين الأفراد والكبار على حد سواء، وازدحام السوق، وزيادة مخاطر التصحيح.
- تحول معدل التمويل إلى السالب: يبلغ معدل تمويل العقود الآجلة حالياً -0.0067%، مما يشير إلى سيطرة المشترين ولكن مع بدء ظهور ظاهرة الدفع، وتحول معنويات السوق من القوة إلى الضعف، مما ينذر باحتمال مواجهة تصحيح في المدى القصير.
المؤشرات الفنية الخاصة بـ Avalanche
يركّز التحليل الفني على حركة السعر والمؤشرات الشائعة لفهم الاتجاه والزخم. فيما يلي لقطة آلية لـ Avalanche عبر أطر زمنية متعددة، تُلخّص التحيّز الفني الحالي وما الذي تشير إليه الرسوم البيانية لاحقًا. يُعد هذا قراءة فنية وليست توقعًا مضمونًا، لذا يُرجى إجراء بحثك الخاص وإدارة المخاطر بشكل مناسب.
|المتوسطات المتحركة:
|بيع قوي
|بيع 14
|حيادي 0
|شراء 0
|المؤشرات الفنية:
|حيادي
|بيع 4
|حيادي 4
|شراء 4
إشارات السوق الخاصة بـ Avalanche
تم جمع البيانات أعلاه من معلومات السوق العامة وهي للرجوع إليها فقط. لا تقدم MEXC خدمات استشارات مالية. يُرجى استشارة مختص قبل الاستثمار.
تدفق رأس المال الخاص بـ Avalanche
|السجل
|صافي التدفق
|السعر
|2026-08-17
|-$0.09 M
|6.38
|2026-08-16
|-$0.21 M
|6.43
|2026-08-15
|-$0.58 M
|6.56
|2026-08-14
|$0.20 M
|6.44
|2026-08-13
|$0.32 M
|6.41
تم جمع البيانات أعلاه من معلومات السوق العامة وهي للرجوع إليها فقط. لا تقدم MEXC خدمات استشارات مالية. يُرجى استشارة مختص قبل الاستثمار.
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