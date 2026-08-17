التحليل الفني اليوم لـ Avalanche (AVAX) توفر صفحة Avalanche تحليل رؤى تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي حول الأداء اليومي لـ AVAX، واتجاهات الأسعار، والمؤشرات الفنية الرئيسية. يُسلِّط الضوء على تحركات السوق المحتملة، وفرص التداول، والأنماط الفنية البارزة. تعرّف على المزيد حول تحليل Avalanche أدناه. التسجيل

تغير سعر Avalanche (AVAX) السعر الحالي 24 ساعة 7 أيام 30 يوم 90 يوم $6.367 -- -2.55% -3.61% -31.35%

تحليل AI اليومي لـ Avalanche تحليل AVAX لليوم تحليل AVAX للأمس تحليل Avalanche اليوم 2026-08-17 استمرار تدفق الأموال إلى الخارج : شهدت 6 من الأيام السبعة الماضية صافي تدفق للأموال إلى الخارج، حيث بلغ إجمالي صافي التدفق الخارجي خلال اليومين الماضيين حوالي 788,000 USDT، مما يشير إلى رغبة قوية في سحب الأموال من السوق، مما يشكل ضغطًا واضحًا على سعر العملة.

: شهدت 6 من الأيام السبعة الماضية صافي تدفق للأموال إلى الخارج، حيث بلغ إجمالي صافي التدفق الخارجي خلال اليومين الماضيين حوالي 788,000 USDT، مما يشير إلى رغبة قوية في سحب الأموال من السوق، مما يشكل ضغطًا واضحًا على سعر العملة. تفوق مراكز البيع الآجل : معدل التمويل سلبي (-0.0001%)، ونسبة المراكز الطويلة إلى القصيرة على المنصة مرتفعة وتصل إلى 5.7 (يمثل المضاربون على الصعود 85% من المتداولين)، ومع تحول معدل التمويل إلى السلبية رغم التفاؤل الشديد للمستثمرين الأفراد، فإن ذلك ينذر غالبًا بتراكم قوة البائعين وارتفاع مخاطر انخفاض السعر.

: معدل التمويل سلبي (-0.0001%)، ونسبة المراكز الطويلة إلى القصيرة على المنصة مرتفعة وتصل إلى 5.7 (يمثل المضاربون على الصعود 85% من المتداولين)، ومع تحول معدل التمويل إلى السلبية رغم التفاؤل الشديد للمستثمرين الأفراد، فإن ذلك ينذر غالبًا بتراكم قوة البائعين وارتفاع مخاطر انخفاض السعر. تشاؤم معنويات السوق: سجل مؤشر الخوف والطمع 30 (خوف)، وأشارت تقارير الأبحاث عبر الإنترنت إلى أن السوق يتخذ موقف "تقليل المراكز" أو "الانتظار والترقب" تجاه AVAX، معتبرًا أن السرد القصصي يطغى على التطبيق الفعلي، مع ضعف في تحقيق الأساسيات، مما يجعل من الصعب دفع السعر للارتفاع بشكل كبير على المدى القصير. استمرار تدفق الأموال إلى الخارج : شهدت 6 من الأيام السبعة الماضية صافي تدفق للأموال إلى الخارج، حيث بلغ إجمالي صافي التدفق الخارجي خلال اليومين الماضيين حوالي 788,000 USDT، مما يشير إلى رغبة قوية في سحب الأموال من السوق، مما يشكل ضغطًا واضحًا على سعر العملة.

: شهدت 6 من الأيام السبعة الماضية صافي تدفق للأموال إلى الخارج، حيث بلغ إجمالي صافي التدفق الخارجي خلال اليومين الماضيين حوالي 788,000 USDT، مما يشير إلى رغبة قوية في سحب الأموال من السوق، مما يشكل ضغطًا واضحًا على سعر العملة. تفوق مراكز البيع الآجل : معدل التمويل سلبي (-0.0001%)، ونسبة المراكز الطويلة إلى القصيرة على المنصة مرتفعة وتصل إلى 5.7 (يمثل المضاربون على الصعود 85% من المتداولين)، ومع تحول معدل التمويل إلى السلبية رغم التفاؤل الشديد للمستثمرين الأفراد، فإن ذلك ينذر غالبًا بتراكم قوة البائعين وارتفاع مخاطر انخفاض السعر.

: معدل التمويل سلبي (-0.0001%)، ونسبة المراكز الطويلة إلى القصيرة على المنصة مرتفعة وتصل إلى 5.7 (يمثل المضاربون على الصعود 85% من المتداولين)، ومع تحول معدل التمويل إلى السلبية رغم التفاؤل الشديد للمستثمرين الأفراد، فإن ذلك ينذر غالبًا بتراكم قوة البائعين وارتفاع مخاطر انخفاض السعر. تشاؤم معنويات السوق: سجل مؤشر الخوف والطمع 30 (خوف)، وأشارت تقارير الأبحاث عبر الإنترنت إلى أن السوق يتخذ موقف "تقليل المراكز" أو "الانتظار والترقب" تجاه AVAX، معتبرًا أن السرد القصصي يطغى على التطبيق الفعلي، مع ضعف في تحقيق الأساسيات، مما يجعل من الصعب دفع السعر للارتفاع بشكل كبير على المدى القصير. تحليل Avalanche الأمس 2026-08-16 استمرار تدفق الأموال للخارج : شهدت AVAX صافي تدفق أموال للخارج في 6 من الأيام السبعة الماضية، بإجمالي تجاوز 2 مليون دولار، مما يشير إلى ضغوط بيع قوية في السوق تشكل عبئاً على سعر العملة.

: شهدت AVAX صافي تدفق أموال للخارج في 6 من الأيام السبعة الماضية، بإجمالي تجاوز 2 مليون دولار، مما يشير إلى ضغوط بيع قوية في السوق تشكل عبئاً على سعر العملة. تفاؤل مفرط في العقود الآجلة : بلغت نسبة المراكز الطويلة إلى القصيرة في العقود الآجلة 6.03، بينما وصلت النسبة لدى حسابات النخبة إلى 15.63، مما يدل على تفاؤل شديد من قبل المستثمرين الأفراد والكبار على حد سواء، وازدحام السوق، وزيادة مخاطر التصحيح.

: بلغت نسبة المراكز الطويلة إلى القصيرة في العقود الآجلة 6.03، بينما وصلت النسبة لدى حسابات النخبة إلى 15.63، مما يدل على تفاؤل شديد من قبل المستثمرين الأفراد والكبار على حد سواء، وازدحام السوق، وزيادة مخاطر التصحيح. تحول معدل التمويل إلى السالب: يبلغ معدل تمويل العقود الآجلة حالياً -0.0067%، مما يشير إلى سيطرة المشترين ولكن مع بدء ظهور ظاهرة الدفع، وتحول معنويات السوق من القوة إلى الضعف، مما ينذر باحتمال مواجهة تصحيح في المدى القصير. استمرار تدفق الأموال للخارج : شهدت AVAX صافي تدفق أموال للخارج في 6 من الأيام السبعة الماضية، بإجمالي تجاوز 2 مليون دولار، مما يشير إلى ضغوط بيع قوية في السوق تشكل عبئاً على سعر العملة.

: شهدت AVAX صافي تدفق أموال للخارج في 6 من الأيام السبعة الماضية، بإجمالي تجاوز 2 مليون دولار، مما يشير إلى ضغوط بيع قوية في السوق تشكل عبئاً على سعر العملة. تفاؤل مفرط في العقود الآجلة : بلغت نسبة المراكز الطويلة إلى القصيرة في العقود الآجلة 6.03، بينما وصلت النسبة لدى حسابات النخبة إلى 15.63، مما يدل على تفاؤل شديد من قبل المستثمرين الأفراد والكبار على حد سواء، وازدحام السوق، وزيادة مخاطر التصحيح.

: بلغت نسبة المراكز الطويلة إلى القصيرة في العقود الآجلة 6.03، بينما وصلت النسبة لدى حسابات النخبة إلى 15.63، مما يدل على تفاؤل شديد من قبل المستثمرين الأفراد والكبار على حد سواء، وازدحام السوق، وزيادة مخاطر التصحيح. تحول معدل التمويل إلى السالب: يبلغ معدل تمويل العقود الآجلة حالياً -0.0067%، مما يشير إلى سيطرة المشترين ولكن مع بدء ظهور ظاهرة الدفع، وتحول معنويات السوق من القوة إلى الضعف، مما ينذر باحتمال مواجهة تصحيح في المدى القصير.

المؤشرات الفنية الخاصة بـ Avalanche

يركّز التحليل الفني على حركة السعر والمؤشرات الشائعة لفهم الاتجاه والزخم. فيما يلي لقطة آلية لـ Avalanche عبر أطر زمنية متعددة، تُلخّص التحيّز الفني الحالي وما الذي تشير إليه الرسوم البيانية لاحقًا. يُعد هذا قراءة فنية وليست توقعًا مضمونًا، لذا يُرجى إجراء بحثك الخاص وإدارة المخاطر بشكل مناسب.

دقيقة واحدة 5 دقائق 15 دقيقة 30 دقيقة ساعة واحدة 4 ساعات 8 ساعات يوم واحد أسبوع واحد بيع قوي بيع حيادي شراء شراء قوي بيع قوي بيع 18 حيادي 4 شراء 4 المتوسطات المتحركة : بيع قوي بيع 14 حيادي 0 شراء 0 المؤشرات الفنية : حيادي بيع 4 حيادي 4 شراء 4 نقاط الارتكاز المتوسطات المتحركة المؤشرات الفنية الاسم كلاسيكي Fibonacci R3 6.3623 6.3616 R2 6.3616 6.3612 R1 6.3613 6.361 PP 6.3606 6.3606 S1 6.3603 6.3602 S2 6.3596 6.36 S3 6.3593 6.3596

إشارات السوق الخاصة بـ Avalanche صافي حجم الطلبات المفتوحة الحالية 0.22M $25.64 M $25.42 M عمليات الشراء المعلقة (USDT) عمليات البيع المعلقة (USDT) فرق البيع والشراء النشط لمدة 3 أيام 2.44M عمليات الشراء النشطة لمدة 3 أيام $50.09 M عمليات البيع النشطة لمدة 3 أيام $47.65 M فرق البيع والشراء النشط لمدة 7 أيام 0.77M عمليات الشراء النشطة لمدة 7 أيام $128.14 M عمليات البيع النشطة لمدة 7 أيام $127.37 M تم جمع البيانات أعلاه من معلومات السوق العامة وهي للرجوع إليها فقط. لا تقدم MEXC خدمات استشارات مالية. يُرجى استشارة مختص قبل الاستثمار. تدفق رأس المال الخاص بـ Avalanche صافي التدفق سعر AVAXUSDT السجل صافي التدفق السعر 2026-08-17 -$0.09 M 6.38 2026-08-16 -$0.21 M 6.43 2026-08-15 -$0.58 M 6.56 2026-08-14 $0.20 M 6.44 2026-08-13 $0.32 M 6.41 تم جمع البيانات أعلاه من معلومات السوق العامة وهي للرجوع إليها فقط. لا تقدم MEXC خدمات استشارات مالية. يُرجى استشارة مختص قبل الاستثمار.

تداول أسواق Avalanche (AVAX) على MEXC استكشف أسواق العقود الفورية والآجلة، واطلع على سعر Avalanche المباشر والحجم والتداول بشكل مباشر. الأزواج السعر تغيير 24 ساعة حجم 24 ساعة / USDT AVAX $6.367 $6.367 $6.367 -1.01% 39.34K (USDT) تداول / USDC AVAX $6.363 $6.363 $6.363 -1.05% 4.04K (USDT) تداول / USD1 AVAX $6.365 $6.365 $6.365 -1.09% 8.83K (USDT) تداول