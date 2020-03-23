SOL

تم تأسيس سولانا على يد مهندسين سابقين في Qualcomm وIntel وDropbox في أواخر عام 2017، وهو عبارة عن بروتوكول أحادي السلسلة ومفوض لإثبات الملكية يركز على توفير قابلية التوسع دون التضحية باللامركزية أو الأمان. تم تصميم بروتوكول سولانا لتسهيل إنشاء التطبيقات اللامركزية (DApp). جوهر حل التوسع الخاص بسولانا هو ساعة لامركزية تسمى إثبات التاريخ (PoH)، تم إنشاؤها لحل مشكلة الوقت في الشبكات الموزعة حيث لا يوجد مصدر واحد موثوق للوقت. نظرًا لنموذج الإجماع الهجين المبتكر، جذبت سولانا انتباه التجار الصغار والتجار المؤسسيين. أحد أهم محاور مؤسسة سولانا هو توفير التمويل اللامركزي على نطاق أوسع.

اسم العملة المشفرةSOL

مبلغ التوكنغير محدود

وقت الإصدار2020-03-23 00:00:00

العرض المتداول508,898,348.61363065

سعر الإصدار--