SOL

تم تأسيس سولانا على يد مهندسين سابقين في Qualcomm وIntel وDropbox في أواخر عام 2017، وهو عبارة عن بروتوكول أحادي السلسلة ومفوض لإثبات الملكية يركز على توفير قابلية التوسع دون التضحية باللامركزية أو الأمان. تم تصميم بروتوكول سولانا لتسهيل إنشاء التطبيقات اللامركزية (DApp). جوهر حل التوسع الخاص بسولانا هو ساعة لامركزية تسمى إثبات التاريخ (PoH)، تم إنشاؤها لحل مشكلة الوقت في الشبكات الموزعة حيث لا يوجد مصدر واحد موثوق للوقت. نظرًا لنموذج الإجماع الهجين المبتكر، جذبت سولانا انتباه التجار الصغار والتجار المؤسسيين. أحد أهم محاور مؤسسة سولانا هو توفير التمويل اللامركزي على نطاق أوسع.

اسم العملة المشفرةSOL

التصنيفNo.6

القيمة السوقية$0.00

القيمة السوقية المخففة بالكامل$0.00

الحصة السوقية0.0267%

حجم التداول/القيمة السوقية (24 ساعة)618.54%

المعروض المتداول520,283,384.3056051

إجمالي العرض∞

إجمالي العرض601,532,972.2396724

معدل التداول%

تاريخ الإصدار2020-03-23 00:00:00

السعر الذي تم به إصدار الأصل لأول مرة--

أعلى مستوى له على الإطلاق294.33494870928604,2025-01-19

أدنى سعر0.505193636791,2020-05-11

البلوكتشين العامSOL

مقدمةتم تأسيس سولانا على يد مهندسين سابقين في Qualcomm وIntel وDropbox في أواخر عام 2017، وهو عبارة عن بروتوكول أحادي السلسلة ومفوض لإثبات الملكية يركز على توفير قابلية التوسع دون التضحية باللامركزية أو الأمان. تم تصميم بروتوكول سولانا لتسهيل إنشاء التطبيقات اللامركزية (DApp). جوهر حل التوسع الخاص بسولانا هو ساعة لامركزية تسمى إثبات التاريخ (PoH)، تم إنشاؤها لحل مشكلة الوقت في الشبكات الموزعة حيث لا يوجد مصدر واحد موثوق للوقت. نظرًا لنموذج الإجماع الهجين المبتكر، جذبت سولانا انتباه التجار الصغار والتجار المؤسسيين. أحد أهم محاور مؤسسة سولانا هو توفير التمويل اللامركزي على نطاق أوسع.

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etfindex:mc_etfindex_sourceإخلاء المسؤولية: البيانات مقدمة من cmc ولا ينبغي اعتبارها نصيحة استثمارية.