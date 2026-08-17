سعر ORC اليوم

السعر المباشر لمشروع ORC (ORC) اليوم هو $ 0، مع تغير بنسبة 0,61% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل ORC الحالي إلى USD هو $ 0 لكل ORC.

يحتل ORC حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 128.253، مع عرض متداول قدره 1,00B ORC. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول ORC بين $ 0 (أدنى) و$ 0 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0,01816074، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.

على المدى القصير، تحرك ORC بمقدار +%0,03 خلال الساعة الماضية و-%1,64 خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول --.

معلومات سوق ORC (ORC)

القيمة السوقية $ 128,25K$ 128,25K $ 128,25K الحجم (24 ساعة) ---- -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 128,25K$ 128,25K $ 128,25K إمداد دورة التداول 1,00B 1,00B 1,00B إجمالي العرض 1.000.000.000,0 1.000.000.000,0 1.000.000.000,0

القيمة السوقية الحالية لـ ORC هي $ 128,25K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ ORC يبلغ 1,00B، مع إجمالي عرض 1000000000.0. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 128,25K.