KAS

Kaspa is the fastest, open-source, decentralized & fully scalable Layer-1 in the world. The world’s first blockDAG- a digital ledger enabling parallel blocks and instant transaction confirmation, built on a robust proof-of-work engine with rapid single-second block intervals.

اسم العملة المشفرةKAS

التصنيفNo.45

القيمة السوقية$0.00

القيمة السوقية المخففة بالكامل$0.00

الحصة السوقية0.0005%

حجم التداول/القيمة السوقية (24 ساعة)0.14%

المعروض المتداول26,337,587,964.97709

إجمالي العرض28,704,026,601

إجمالي العرض26,337,587,964.97709

معدل التداول0.9175%

تاريخ الإصدار--

السعر الذي تم به إصدار الأصل لأول مرة--

أعلى مستوى له على الإطلاق0.20754794622992162,2024-08-01

أدنى سعر0.000169882220013181,2022-06-01

البلوكتشين العامKASPA

مقدمةKaspa is the fastest, open-source, decentralized & fully scalable Layer-1 in the world. The world’s first blockDAG- a digital ledger enabling parallel blocks and instant transaction confirmation, built on a robust proof-of-work engine with rapid single-second block intervals.

قطاع

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etfindex:mc_etfindex_sourceإخلاء المسؤولية: البيانات مقدمة من cmc ولا ينبغي اعتبارها نصيحة استثمارية.

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MEXC هي طريقك الأسهل إلى الكريبتو. استكشف بورصة العملات المشفرة الرائدة عالميًا لشراء وتداول وكسب الكريبتو. تداول البيتكوين BTC، والإيثيريوم ETH، وأكثر من 3,000 عملة بديلة.
KAS/USD1
Kaspa
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24 ساعة مرتفع
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24 ساعة منخفض
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حجم 24 ساعة (KAS)
--
مبلغ 24 ساعة (USD1)
--
رسم بياني
دفتر الطلبات
تداولات السوق
معلومات
الطلبات المفتوحة（0）
سجل الطلب
سجل المعاملات
الصفقات المفتوحة (0)
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