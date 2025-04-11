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Housecoin السعر(HOUSE)

USD

مخطط أسعار Housecoin (HOUSE) المباشر

$0.013367
$0.013367$0.013367
+9.69%(1D)

بيانات ومعلومات الأسعار المباشرة حول HOUSE

السعر الحالي لـ Housecoin (HOUSE) اليوم هو 0.013367 USD مع القيمة السوقية الحالية البالغة -- USD. يتم تحديث سعر من HOUSE إلى USD في الوقت الفعلي.
مقاييس أداء السوق Housecoin:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو $ 79.98K USD
- تغير سعر Housecoin خلال اليوم هو +9.69%
- يحتوي على عرض متداول بقيمة -- USD

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HOUSE أداء السعر USD

تتبع تغيرات أسعار Housecoin لهذا اليوم، 30 يوم، 60 يوم، و90 يوم:

الفترةالتغيير (USD)التغيير (%)
اليوم$ +0.00118084+9.69%
30 يوم$ +0.012367+1,236.70%
60 يوم$ +0.012367+1,236.70%
90 يوم$ +0.012367+1,236.70%
تغير سعر Housecoin اليوم

سجل اليوم HOUSE تغيرًا $ +0.00118084 (+9.69%)، مما يعكس أحدث نشاط لها في السوق.

تغيير سعر Housecoin لمدة 30 يومًا

على مدار الثلاثين يومًا الماضية، تغير السعر بمقدار $ +0.012367 (+1,236.70%)، مما يدل على أداء التوكن على المدى القصير.

تغيير سعر Housecoin لمدة 60 يومًا

عند توسيع العرض إلى 60 يومًا، شهد HOUSE تغييرًا في $ +0.012367 (+1,236.70%)، مما يمنح منظورًا أوسع لأدائه.

تغيير سعر Housecoin لمدة 90 يومًا

وبالنظر إلى الاتجاه السائد على مدار 90 يومًا، تحرك السعر $ +0.012367 (+1,236.70%)، مما يوفر نظرة ثاقبة لمسار التوكن على المدى الطويل.

HOUSE معلومات السعر

اكتشف أحدث تفاصيل أسعار Housecoin: 24 ساعة منخفضة وعالية، ATH والتغيرات اليومية:

$ 0.010555
$ 0.010555$ 0.010555

$ 0.01608
$ 0.01608$ 0.01608

$ 0.021471
$ 0.021471$ 0.021471

+10.19%

+9.69%

+252.13%

HOUSE معلومات السوق

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:

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$ 79.98K
$ 79.98K$ 79.98K

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ما هو Housecoin ( HOUSE )

عملة ميم مصممة للتحوط ضد سوق العقارات المحموم في الولايات المتحدة من خلال معارضة أسعار العقارات المرتفعة بشكل مفرط.

متوفر Housecoin على MEXC، مما يوفر لك سهولة شراء التوكن والاحتفاظ به وتحويله وتخزينه مباشرةً على منصتنا. وسواء كنت مستثمرًا متمرسًا أو وافدًا جديدًا على عالم العملات الرقمية، فإن MEXC توفر لك واجهة سهلة الاستخدام ومجموعة متنوعة من الأدوات لإدارة استثماراتك Housecoin الخاصة بك بفعالية. للمزيد من المعلومات التفصيلية عن هذا التوكن، ندعوك لزيارة صفحة التعريف بالأصول الرقمية الخاصة بنا.

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توقع سعر Housecoin

تنطوي تنبؤات أسعار العملات المشفرة على التنبؤ أو المضاربة على القيم المستقبلية للعملات المشفرة. تهدف هذه التنبؤات إلى التنبؤ بالقيمة المستقبلية المحتملة لعملات رقمية معينة، مثل Housecoin، بيتكوين أو إيثريوم. ماذا سيكون السعر المستقبلي لـ HOUSE؟ كم ستكون قيمته في المستقبل 2026 و2027 و2028 وحتى عام 2050؟ للحصول على معلومات مفصلة عن التنبؤ، يرجى الاطلاع على صفحة التنبؤ بالأسعارHousecoin.

سجل أسعار Housecoin

يوفر تتبع مسار سعر HOUSE معلومات قيمة عن أدائه السابق ويساعد المستثمرين على فهم العوامل التي تؤثر على قيمته بمرور الوقت. يمكن أن يوفر فهم هذه الأنماط التاريخية سياقًا قيمًا لتقييم المسار المستقبلي المحتمل لـ HOUSE. للحصول على معلومات مفصلة عن تاريخ الأسعار، يرجى مراجعة صفحة سجل الأسعار Housecoin.

كيفية شراء Housecoin ( HOUSE )

هل تبحث عن كيفية شراء Housecoin؟ العملية واضحة وخالية من المتاعب! يمكنك بسهولة شراء Housecoin على MEXC باتباع دليل كيفية الشراء خطوة بخطوة. نحن نقدم لك إرشادات مفصلة وفيديوهات تعليمية توضح كيفية التسجيل في MEXC واستخدام خيارات الدفع المتنوعة والمتاحة.

عملة HOUSE إلى العملات المحلية

1 HOUSE إلى VND
342.743247
1 HOUSE إلى AUD
A$0.02111986
1 HOUSE إلى GBP
0.01015892
1 HOUSE إلى EUR
0.01162929
1 HOUSE إلى USD
$0.013367
1 HOUSE إلى MYR
RM0.05908214
1 HOUSE إلى TRY
0.50807967
1 HOUSE إلى JPY
¥1.90947595
1 HOUSE إلى RUB
1.13285325
1 HOUSE إلى INR
1.14902732
1 HOUSE إلى IDR
Rp222.78324422
1 HOUSE إلى KRW
19.09569519
1 HOUSE إلى PHP
0.76432506
1 HOUSE إلى EGP
￡E.0.68519242
1 HOUSE إلى BRL
R$0.07833062
1 HOUSE إلى CAD
C$0.01844646
1 HOUSE إلى BDT
1.62074875
1 HOUSE إلى NGN
21.25112394
1 HOUSE إلى UAH
0.55219077
1 HOUSE إلى VES
Bs0.949057
1 HOUSE إلى PKR
Rs3.73995293
1 HOUSE إلى KZT
6.89362924
1 HOUSE إلى THB
฿0.44792817
1 HOUSE إلى TWD
NT$0.43268979
1 HOUSE إلى AED
د.إ0.04905689
1 HOUSE إلى CHF
Fr0.01082727
1 HOUSE إلى HKD
HK$0.10359425
1 HOUSE إلى MAD
.د.م0.12404576
1 HOUSE إلى MXN
$0.27108276

Housecoin المورد

للحصول على فهم أكثر تعمقًا لـ Housecoin، فكّر في استكشاف موارد إضافية مثل الوثيقة البيضاء والموقع الإلكتروني الرسمي والمنشورات الأخرى:

موقع الويب Housecoin الرسمي
مستكشف الكتل

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آلة حاسبة

المبلغ

HOUSE
USD

1 HOUSE = 0.013367 USD

تداول

USDTHOUSE
$0.013367
$0.013367$0.013367
-10.62%

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