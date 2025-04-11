ما هو Housecoin ( HOUSE )

عملة ميم مصممة للتحوط ضد سوق العقارات المحموم في الولايات المتحدة من خلال معارضة أسعار العقارات المرتفعة بشكل مفرط.

متوفر Housecoin على MEXC، مما يوفر لك سهولة شراء التوكن والاحتفاظ به وتحويله وتخزينه مباشرةً على منصتنا. وسواء كنت مستثمرًا متمرسًا أو وافدًا جديدًا على عالم العملات الرقمية، فإن MEXC توفر لك واجهة سهلة الاستخدام ومجموعة متنوعة من الأدوات لإدارة استثماراتك Housecoin الخاصة بك بفعالية. للمزيد من المعلومات التفصيلية عن هذا التوكن، ندعوك لزيارة صفحة التعريف بالأصول الرقمية الخاصة بنا.



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توقع سعر Housecoin

تنطوي تنبؤات أسعار العملات المشفرة على التنبؤ أو المضاربة على القيم المستقبلية للعملات المشفرة. تهدف هذه التنبؤات إلى التنبؤ بالقيمة المستقبلية المحتملة لعملات رقمية معينة، مثل Housecoin، بيتكوين أو إيثريوم. ماذا سيكون السعر المستقبلي لـ HOUSE؟ كم ستكون قيمته في المستقبل 2026 و2027 و2028 وحتى عام 2050؟ للحصول على معلومات مفصلة عن التنبؤ، يرجى الاطلاع على صفحة التنبؤ بالأسعارHousecoin.

سجل أسعار Housecoin

يوفر تتبع مسار سعر HOUSE معلومات قيمة عن أدائه السابق ويساعد المستثمرين على فهم العوامل التي تؤثر على قيمته بمرور الوقت. يمكن أن يوفر فهم هذه الأنماط التاريخية سياقًا قيمًا لتقييم المسار المستقبلي المحتمل لـ HOUSE. للحصول على معلومات مفصلة عن تاريخ الأسعار، يرجى مراجعة صفحة سجل الأسعار Housecoin.

كيفية شراء Housecoin ( HOUSE )

هل تبحث عن كيفية شراء Housecoin؟ العملية واضحة وخالية من المتاعب! يمكنك بسهولة شراء Housecoin على MEXC باتباع دليل كيفية الشراء خطوة بخطوة. نحن نقدم لك إرشادات مفصلة وفيديوهات تعليمية توضح كيفية التسجيل في MEXC واستخدام خيارات الدفع المتنوعة والمتاحة.

عملة HOUSE إلى العملات المحلية

1 HOUSE إلى VND ₫ 342.743247 1 HOUSE إلى AUD A$ 0.02111986 1 HOUSE إلى GBP ￡ 0.01015892 1 HOUSE إلى EUR € 0.01162929 1 HOUSE إلى USD $ 0.013367 1 HOUSE إلى MYR RM 0.05908214 1 HOUSE إلى TRY ₺ 0.50807967 1 HOUSE إلى JPY ¥ 1.90947595 1 HOUSE إلى RUB ₽ 1.13285325 1 HOUSE إلى INR ₹ 1.14902732 1 HOUSE إلى IDR Rp 222.78324422 1 HOUSE إلى KRW ₩ 19.09569519 1 HOUSE إلى PHP ₱ 0.76432506 1 HOUSE إلى EGP ￡E. 0.68519242 1 HOUSE إلى BRL R$ 0.07833062 1 HOUSE إلى CAD C$ 0.01844646 1 HOUSE إلى BDT ৳ 1.62074875 1 HOUSE إلى NGN ₦ 21.25112394 1 HOUSE إلى UAH ₴ 0.55219077 1 HOUSE إلى VES Bs 0.949057 1 HOUSE إلى PKR Rs 3.73995293 1 HOUSE إلى KZT ₸ 6.89362924 1 HOUSE إلى THB ฿ 0.44792817 1 HOUSE إلى TWD NT$ 0.43268979 1 HOUSE إلى AED د.إ 0.04905689 1 HOUSE إلى CHF Fr 0.01082727 1 HOUSE إلى HKD HK$ 0.10359425 1 HOUSE إلى MAD .د.م 0.12404576 1 HOUSE إلى MXN $ 0.27108276

Housecoin المورد

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