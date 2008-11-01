BTC

البيتكوين هو أصل رقمي ونظام دفع اخترعه ساتوشي ناكاموتو الذي نشر ورقة بحثية ذات صلة في عام 2008 وأصدرها كبرنامج مفتوح المصدر في عام 2009. يتميز النظام بأنه نظير إلى نظير؛ يمكن للمستخدمين إجراء المعاملات مباشرة دون وسيط.

اسم العملة المشفرةBTC

التصنيفNo.1

القيمة السوقية$0.00

القيمة السوقية المخففة بالكامل$0.00

الحصة السوقية0.6335%

حجم التداول/القيمة السوقية (24 ساعة)232,801.90%

المعروض المتداول19,869,887

إجمالي العرض21,000,000

إجمالي العرض19,869,887

معدل التداول0.9461%

تاريخ الإصدار2008-11-01 00:00:00

السعر الذي تم به إصدار الأصل لأول مرة0.0025 USDT

أعلى مستوى له على الإطلاق111970.16811007993,2025-05-22

أدنى سعر0.04864654,2010-07-14

البلوكتشين العامBTC

مقدمةالبيتكوين هو أصل رقمي ونظام دفع اخترعه ساتوشي ناكاموتو الذي نشر ورقة بحثية ذات صلة في عام 2008 وأصدرها كبرنامج مفتوح المصدر في عام 2009. يتميز النظام بأنه نظير إلى نظير؛ يمكن للمستخدمين إجراء المعاملات مباشرة دون وسيط.

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etfindex:mc_etfindex_sourceإخلاء المسؤولية: البيانات مقدمة من cmc ولا ينبغي اعتبارها نصيحة استثمارية.