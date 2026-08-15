Wrapped SOL 今日價格

Wrapped SOL (WSOL) 今日實時價格為 $ 75.06，過去 24 小時內變化了 0.84%。目前 WSOL 兌 USD 的匯率為 $ 75.06 每 WSOL。

Wrapped SOL 目前市值在 $ 968,563,652 排名第 #-，流通供應量為 12.90M WSOL。過去 24 小時內，WSOL 的交易價格在 $ 74.58（低點）和 $ 75.71（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 $ 290.3，而歷史最低價為 $ 8.11。

短期表現方面，WSOL 在過去一小時內波動了 -0.19%，過去7 天內波動了 +0.41%。過去一天，總交易量達到 $ 197.44M。

Wrapped SOL（WSOL）市場資訊

市值 $ 968.56M$ 968.56M $ 968.56M 成交量（24H） $ 197.44M$ 197.44M $ 197.44M 完全稀釋市值 $ 968.23M$ 968.23M $ 968.23M 流通量 12.90M 12.90M 12.90M 總供應量 12,899,875.77119304 12,899,875.77119304 12,899,875.77119304

Wrapped SOL 的目前市值為 $ 968.56M, 它過去 24 小時的交易量為 $ 197.44M。WSOL 的流通量為 12.90M，總供應量是 12899875.77119304，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 968.23M。