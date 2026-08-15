Waffles 今日價格

Waffles (WAFFLES) 今日實時價格為 $ 0，過去 24 小時內變化了 0.41%。目前 WAFFLES 兌 USD 的匯率為 $ 0 每 WAFFLES。

Waffles 目前市值在 $ 555,656 排名第 #-，流通供應量為 997.96M WAFFLES。過去 24 小時內，WAFFLES 的交易價格在 $ 0（低點）和 $ 0（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 $ 0.0425847，而歷史最低價為 $ 0。

短期表現方面，WAFFLES 在過去一小時內波動了 -0.20%，過去7 天內波動了 +20.59%。過去一天，總交易量達到 $ 2.43K。

Waffles（WAFFLES）市場資訊

市值 $ 555.66K$ 555.66K $ 555.66K 成交量（24H） $ 2.43K$ 2.43K $ 2.43K 完全稀釋市值 $ 555.66K$ 555.66K $ 555.66K 流通量 997.96M 997.96M 997.96M 總供應量 997,957,560.274584 997,957,560.274584 997,957,560.274584

Waffles 的目前市值為 $ 555.66K, 它過去 24 小時的交易量為 $ 2.43K。WAFFLES 的流通量為 997.96M，總供應量是 997957560.274584，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 555.66K。