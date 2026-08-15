TrueFi 今日價格

TrueFi (TRU) 今日實時價格為 $ 0.0010604，過去 24 小時內變化了 5.11%。目前 TRU 兌 USD 的匯率為 $ 0.0010604 每 TRU。

TrueFi 目前市值在 $ 1,332,969 排名第 #-，流通供應量為 1.26B TRU。過去 24 小時內，TRU 的交易價格在 $ 0.00101767（低點）和 $ 0.00113433（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 $ 1.017，而歷史最低價為 $ 0。

短期表現方面，TRU 在過去一小時內波動了 +4.20%，過去7 天內波動了 +33.84%。過去一天，總交易量達到 $ 13.70K。

TrueFi（TRU）市場資訊

市值 $ 1.33M$ 1.33M $ 1.33M 成交量（24H） $ 13.70K$ 13.70K $ 13.70K 完全稀釋市值 $ 1.33M$ 1.33M $ 1.33M 流通量 1.26B 1.26B 1.26B 總供應量 1,257,020,975.20003 1,257,020,975.20003 1,257,020,975.20003

TrueFi 的目前市值為 $ 1.33M, 它過去 24 小時的交易量為 $ 13.70K。TRU 的流通量為 1.26B，總供應量是 1257020975.20003，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 1.33M。