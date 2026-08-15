Trillions 今日價格

Trillions (TRILLIONS) 今日實時價格為 $ 0，過去 24 小時內變化了 7.53%。目前 TRILLIONS 兌 USD 的匯率為 $ 0 每 TRILLIONS。

Trillions 目前市值在 $ 381,139 排名第 #-，流通供應量為 1.00B TRILLIONS。過去 24 小時內，TRILLIONS 的交易價格在 $ 0（低點）和 $ 0（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 $ 0.04492667，而歷史最低價為 $ 0。

短期表現方面，TRILLIONS 在過去一小時內波動了 +0.00%，過去7 天內波動了 -15.48%。過去一天，總交易量達到 $ 5.45K。

Trillions（TRILLIONS）市場資訊

市值 $ 381.14K$ 381.14K $ 381.14K 成交量（24H） $ 5.45K$ 5.45K $ 5.45K 完全稀釋市值 $ 381.14K$ 381.14K $ 381.14K 流通量 1.00B 1.00B 1.00B 總供應量 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Trillions 的目前市值為 $ 381.14K, 它過去 24 小時的交易量為 $ 5.45K。TRILLIONS 的流通量為 1.00B，總供應量是 1000000000.0，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 381.14K。