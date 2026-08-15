SYNAPZ 今日價格

SYNAPZ (SYNAPZ) 今日實時價格為 $ 0，過去 24 小時內變化了 0.31%。目前 SYNAPZ 兌 USD 的匯率為 $ 0 每 SYNAPZ。

SYNAPZ 目前市值在 $ 297,256 排名第 #-，流通供應量為 999.99M SYNAPZ。過去 24 小時內，SYNAPZ 的交易價格在 $ 0（低點）和 $ 0（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 $ 0.00127004，而歷史最低價為 $ 0。

短期表現方面，SYNAPZ 在過去一小時內波動了 -0.06%，過去7 天內波動了 -7.44%。過去一天，總交易量達到 $ 227.83。

SYNAPZ（SYNAPZ）市場資訊

市值 $ 297.26K$ 297.26K $ 297.26K 成交量（24H） $ 227.83$ 227.83 $ 227.83 完全稀釋市值 $ 297.26K$ 297.26K $ 297.26K 流通量 999.99M 999.99M 999.99M 總供應量 999,993,605.182838 999,993,605.182838 999,993,605.182838

SYNAPZ 的目前市值為 $ 297.26K, 它過去 24 小時的交易量為 $ 227.83。SYNAPZ 的流通量為 999.99M，總供應量是 999993605.182838，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 297.26K。