STAK 今日價格

STAK (STAK) 今日實時價格為 $ 0.914455，過去 24 小時內變化了 0.00%。目前 STAK 兌 USD 的匯率為 $ 0.914455 每 STAK。

STAK 目前市值在 $ 244,759 排名第 #-，流通供應量為 254.11K STAK。過去 24 小時內，STAK 的交易價格在 $ 0.0（低點）和 $ 0.0（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 $ 1.1，而歷史最低價為 $ 1.012。

短期表現方面，STAK 在過去一小時內波動了 --，過去7 天內波動了 0.00%。過去一天，總交易量達到 $ 261.28。

STAK（STAK）市場資訊

市值 $ 244.76K$ 244.76K $ 244.76K 成交量（24H） $ 261.28$ 261.28 $ 261.28 完全稀釋市值 $ 244.76K$ 244.76K $ 244.76K 流通量 254.11K 254.11K 254.11K 總供應量 254,112.3952767992 254,112.3952767992 254,112.3952767992

STAK 的目前市值為 $ 244.76K, 它過去 24 小時的交易量為 $ 261.28。STAK 的流通量為 254.11K，總供應量是 254112.3952767992，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 244.76K。