Spacebucks（SBX）價格資訊 (USD)

24 小時價格變化區間： $ 0 $ 0 $ 0 24H最低價 $ 0 $ 0 $ 0 24H最高價 24H最低價 $ 0$ 0 $ 0 24H最高價 $ 0$ 0 $ 0 歷史最高 $ 0.00324161$ 0.00324161 $ 0.00324161 最低價 $ 0$ 0 $ 0 漲跌幅（1H） -- 漲跌幅（1D） +2.58% 漲跌幅（7D） -5.00% 漲跌幅（7D） -5.00%

Spacebucks（SBX）目前實時價格為 --。過去 24 小時內，SBX 的交易價格在 $ 0 至 $ 0 之間波動，市場活躍度顯著。SBX 的歷史最高價為 $ 0.00324161，歷史最低價為 $ 0。

從短期表現來看，SBX 在過去 1 小時內的價格變動為 --，過去 24 小時內變動為 +2.58%，過去 7 天內累計變動為 -5.00%。這些數據為您快速呈現其在 MEXC 的最新價格走勢和市場動態。

Spacebucks（SBX）市場資訊

市值 $ 496.94K$ 496.94K $ 496.94K 成交量（24H） ---- -- 完全稀釋市值 $ 496.94K$ 496.94K $ 496.94K 流通量 1000.00M 1000.00M 1000.00M 總供應量 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Spacebucks 的目前市值為 $ 496.94K, 它過去 24 小時的交易量為 --。SBX 的流通量為 1000.00M，總供應量是 1000000000.0，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 496.94K。