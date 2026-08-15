SOLBOY 今日價格

SOLBOY (SOLBOY) 今日實時價格為 $ 0，過去 24 小時內變化了 0.71%。目前 SOLBOY 兌 USD 的匯率為 $ 0 每 SOLBOY。

SOLBOY 目前市值在 $ 62,701 排名第 #-，流通供應量為 999.99M SOLBOY。過去 24 小時內，SOLBOY 的交易價格在 $ 0（低點）和 $ 0（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 $ 0，而歷史最低價為 $ 0。

短期表現方面，SOLBOY 在過去一小時內波動了 +0.01%，過去7 天內波動了 -6.64%。過去一天，總交易量達到 --。

SOLBOY（SOLBOY）市場資訊

市值 $ 62.70K$ 62.70K $ 62.70K 成交量（24H） ---- -- 完全稀釋市值 $ 62.70K$ 62.70K $ 62.70K 流通量 999.99M 999.99M 999.99M 總供應量 999,988,209.525121 999,988,209.525121 999,988,209.525121

SOLBOY 的目前市值為 $ 62.70K, 它過去 24 小時的交易量為 --。SOLBOY 的流通量為 999.99M，總供應量是 999988209.525121，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 62.70K。