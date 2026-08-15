SOLBOY 價格 (SOLBOY)
SOLBOY (SOLBOY) 今日實時價格為 $ 0，過去 24 小時內變化了 0.71%。目前 SOLBOY 兌 USD 的匯率為 $ 0 每 SOLBOY。
SOLBOY 目前市值在 $ 62,701 排名第 #-，流通供應量為 999.99M SOLBOY。過去 24 小時內，SOLBOY 的交易價格在 $ 0（低點）和 $ 0（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 $ 0，而歷史最低價為 $ 0。
短期表現方面，SOLBOY 在過去一小時內波動了 +0.01%，過去7 天內波動了 -6.64%。過去一天，總交易量達到 --。
SOLBOY 的目前市值為 $ 62.70K, 它過去 24 小時的交易量為 --。SOLBOY 的流通量為 999.99M，總供應量是 999988209.525121，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 62.70K。
+0.01%
-0.70%
-6.64%
-6.64%
今天內，SOLBOY 兌換 USD 的價格漲跌幅為 $ 0。
在過去30天內，SOLBOY 兌換 USD 的價格漲跌幅為 $ 0。
在過去60天內，SOLBOY 兌換 USD 的價格漲跌幅為 $ 0。
在過去90天內，SOLBOY 兌換 USD 的價格漲跌幅為 $ 0。
|時間段
|漲跌幅 (USD)
|漲跌幅 (%)
|今日
|$ 0
|-0.70%
|30天
|$ 0
|-14.65%
|60天
|$ 0
|+7.22%
|90天
|$ 0
|--
在 2040 年，SOLBOY 的價格可能實現 0.00% 的增長。交易價格可能達到 $ --。
MEXC是領先的加密貨幣交易所，受到全球超過 1,000 萬用戶的信賴。它被譽為市場上代幣選擇最廣泛、上幣速度最快、交易費用最低的交易所。立即加入MEXC，體驗市場頂級流動性和最具競爭力的費用！
SOLBOY 的當前價格是多少？
SOLBOY 的交易價格為 NT$，反映過去 24 小時內價格波動了 -0.70%。
SOLBOY 的市值和排名是多少？
以 NT$1968687.14863357512000 的市值計算，SOLBOY 在全球排名第 #6596，展現了其在加密貨幣領域的影響力。
SOLBOY 每日的交易量有多少？
過去 24 小時的交易量達到 NT$--，顯示出交易者強烈的興趣以及深厚的流動性條件。
SOLBOY 的流通供應量是多少？
目前有 999988209.525121 個代幣在公開市場上流通。
過去 24 小時的價格區間是多少？
SOLBOY 的價格在 NT$ 和 NT$ 之間波動，反映了每日的波動性。
SOLBOY 與歷史最高價相比如何？
其歷史最高價為 NT$，為長期潛力提供了參考基準。
哪些長期基本面因素影響著 SOLBOY？
這些基本面包括供應機制、Solana Ecosystem,Meme,Solana Meme,Pump.fun Ecosystem 類別中的採用趨勢，以及 -- 網路上的發展動能。
SOLBOY 在不同市場條件下的表現如何？
在高交易量期間，流動性會提升，買賣差價也會縮小。而在低交易量期間，由於深度不足，價格波動可能會變得更加不穩定。
|時間 (UTC+8)
|類型
|資訊
|02-11 14:20:00
|行業動態
過去 24 小時內，CEX 淨流出 59,400 ETH
|02-10 18:39:21
|鏈上數據
昨日，比特幣現貨ETF錄得1.449億美元淨流入，而以太坊ETF錄得5,700萬美元淨流入
|02-04 11:04:00
|行業動態
加密恐懼指數再次降至 14,市場仍處於「極度恐懼」區域
|02-04 00:48:00
|行業動態
過去24小時全網爆倉2.85億美元,多空雙殺
|02-01 01:12:00
|行業動態
比特幣跌破先前低點80,600美元,創下自2025年4月11日以來新低
|01-28 07:44:00
|行業動態
美元指數創下自2022年2月以來最低水平，加密貨幣市場持續上漲
MEXC 上提供市場數據的頂級加密貨幣
目前熱門備受市場關注的加密貨幣
加密貨幣的價格會受到高市場風險和價格波動的影響。您應該投資於您熟悉的項目和產品，並了解其中的風險。您應該仔細考慮你的投資經驗、財務狀況、投資目標和風險承受能力，並在進行任何投資之前諮詢獨立財務顧問。本材料不應被理解為財務建議。過往的表現並不是未來表現的可靠指標。您的投資價值可能下降，也可能上升，而且您可能無法收回您的投資金額。您要對您的投資決定負全責。 MEXC不對您的任何可能產生的損失負責。欲了解更多信息，請參考我們的使用條款和風險警告。 另請注意，這裡介紹的與上述加密貨幣有關的數據（如其目前的實時價格）是基於第三方來源的。它們以 "原樣 "的的方式呈現給您，僅用於提供信息，不作任何形式的陳述或保證。所提供的第三方網站的連結也不在MEXC的控制之下。 MEXC不對此類第三方網站及其內容的可靠性和準確性負責。