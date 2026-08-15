Radar 今日價格

Radar (RADAR) 今日實時價格為 $ 0.00336898，過去 24 小時內變化了 0.25%。目前 RADAR 兌 USD 的匯率為 $ 0.00336898 每 RADAR。

Radar 目前市值在 $ 164,881 排名第 #-，流通供應量為 48.94M RADAR。過去 24 小時內，RADAR 的交易價格在 $ 0.00334896（低點）和 $ 0.00337283（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 $ 0.864534，而歷史最低價為 $ 0。

短期表現方面，RADAR 在過去一小時內波動了 --，過去7 天內波動了 +2.28%。過去一天，總交易量達到 $ 1.35。

Radar（RADAR）市場資訊

市值 $ 164.88K$ 164.88K $ 164.88K 成交量（24H） $ 1.35$ 1.35 $ 1.35 完全稀釋市值 $ 286.36K$ 286.36K $ 286.36K 流通量 48.94M 48.94M 48.94M 總供應量 85,000,000.0 85,000,000.0 85,000,000.0

Radar 的目前市值為 $ 164.88K, 它過去 24 小時的交易量為 $ 1.35。RADAR 的流通量為 48.94M，總供應量是 85000000.0，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 286.36K。