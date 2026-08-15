Perpetual Protocol 今日價格

Perpetual Protocol (PERP) 今日實時價格為 $ 0.01865106，過去 24 小時內變化了 0.62%。目前 PERP 兌 USD 的匯率為 $ 0.01865106 每 PERP。

Perpetual Protocol 目前市值在 $ 2,464,183 排名第 #-，流通供應量為 72.61M PERP。過去 24 小時內，PERP 的交易價格在 $ 0.01799428（低點）和 $ 0.01889233（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 $ 24.4，而歷史最低價為 $ 0.01664866。

短期表現方面，PERP 在過去一小時內波動了 -0.75%，過去7 天內波動了 -2.64%。過去一天，總交易量達到 $ 63.78K。

Perpetual Protocol（PERP）市場資訊

市值 $ 2.46M$ 2.46M $ 2.46M 成交量（24H） $ 63.78K$ 63.78K $ 63.78K 完全稀釋市值 $ 2.80M$ 2.80M $ 2.80M 流通量 72.61M 72.61M 72.61M 總供應量 150,000,000.0 150,000,000.0 150,000,000.0

Perpetual Protocol 的目前市值為 $ 2.46M, 它過去 24 小時的交易量為 $ 63.78K。PERP 的流通量為 72.61M，總供應量是 150000000.0，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 2.80M。