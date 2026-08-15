OREX 今日價格

OREX (ORX) 今日實時價格為 $ 0.00913568，過去 24 小時內變化了 0.54%。目前 ORX 兌 USD 的匯率為 $ 0.00913568 每 ORX。

OREX 目前市值在 $ 97,693 排名第 #-，流通供應量為 10.69M ORX。過去 24 小時內，ORX 的交易價格在 $ 0.00913564（低點）和 $ 0.00919278（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 $ 0.101911，而歷史最低價為 $ 0.00799231。

短期表現方面，ORX 在過去一小時內波動了 -0.11%，過去7 天內波動了 +0.92%。過去一天，總交易量達到 $ 85.35。

OREX（ORX）市場資訊

市值 $ 97.69K$ 97.69K $ 97.69K 成交量（24H） $ 85.35$ 85.35 $ 85.35 完全稀釋市值 $ 456.79K$ 456.79K $ 456.79K 流通量 10.69M 10.69M 10.69M 總供應量 50,000,000.0 50,000,000.0 50,000,000.0

OREX 的目前市值為 $ 97.69K, 它過去 24 小時的交易量為 $ 85.35。ORX 的流通量為 10.69M，總供應量是 50000000.0，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 456.79K。