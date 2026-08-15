Optimistic General Intelligence 今日價格

Optimistic General Intelligence (OGI) 今日實時價格為 $ 0，過去 24 小時內變化了 2.52%。目前 OGI 兌 USD 的匯率為 $ 0 每 OGI。

Optimistic General Intelligence 目前市值在 $ 589,445 排名第 #-，流通供應量為 1000.00M OGI。過去 24 小時內，OGI 的交易價格在 $ 0（低點）和 $ 0（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 $ 0.00151954，而歷史最低價為 $ 0。

短期表現方面，OGI 在過去一小時內波動了 +1.23%，過去7 天內波動了 -24.75%。過去一天，總交易量達到 $ 4.53K。

Optimistic General Intelligence（OGI）市場資訊

市值 $ 589.45K$ 589.45K $ 589.45K 成交量（24H） $ 4.53K$ 4.53K $ 4.53K 完全稀釋市值 $ 589.45K$ 589.45K $ 589.45K 流通量 1000.00M 1000.00M 1000.00M 總供應量 999,999,971.1961 999,999,971.1961 999,999,971.1961

Optimistic General Intelligence 的目前市值為 $ 589.45K, 它過去 24 小時的交易量為 $ 4.53K。OGI 的流通量為 1000.00M，總供應量是 999999971.1961，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 589.45K。