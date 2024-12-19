Moby 圖標

Moby 價格 (MOBY)

USD

Moby (MOBY) 實時價格圖表

$0.052172
$0.052172$0.052172
+5.10%(1D)

今天 Moby (MOBY) 的價格

今天 Moby (MOBY) 的實時價格爲 0.052149 USD。目前其市值爲 $ 2.15M USD。MOBY 兌換 USD 的價格爲實時更新。
Moby 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 $ 86.68K USD
- Moby 當天價格變化爲 +5.14%
- 其循環供應量爲 41.20M USD

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Moby (MOBY) 價格表現 USD

今天內，Moby 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.00255015
在過去30天內，Moby 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.0020084509
在過去60天內，Moby 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.0359935631
在過去90天內，Moby 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.019197958926484535

時間段漲跌幅 (USD)漲跌幅 (%)
今日$ +0.00255015+5.14%
30天$ +0.0020084509+3.85%
60天$ +0.0359935631+69.02%
90天$ +0.019197958926484535+58.26%

Moby (MOBY) 價格分析

Moby 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：

$ 0.04726053
$ 0.04726053$ 0.04726053

$ 0.057521
$ 0.057521$ 0.057521

$ 3.05
$ 3.05$ 3.05

-0.15%

+5.14%

-2.86%

Moby (MOBY) 市場信息

深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：

$ 2.15M
$ 2.15M$ 2.15M

$ 86.68K
$ 86.68K$ 86.68K

41.20M
41.20M 41.20M

什麼是Moby (MOBY)

Moby is a platform revolutionizing ICOs with a community-driven approach, ensuring majority token ownership by the community, supported by thorough due diligence processes.

MEXC是領先的加密貨幣交易所，受到全球超過 1,000 萬用戶的信賴。它被譽爲市場上代幣選擇最廣泛、上幣速度最快、交易費用最低的交易所。立即加入MEXC，體驗市場頂級流動性和最具競爭力的費用！

Moby (MOBY) 資源

白皮書
官網

大家還在問：關於 Moby (MOBY) 的其他問題

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MOBY 兌換爲當地貨幣

1 MOBY 兌換 AUD
A$0.0834384
1 MOBY 兌換 GBP
0.04119771
1 MOBY 兌換 EUR
0.05006304
1 MOBY 兌換 USD
$0.052149
1 MOBY 兌換 MYR
RM0.2346705
1 MOBY 兌換 TRY
1.82886543
1 MOBY 兌換 JPY
¥8.18269959
1 MOBY 兌換 RUB
5.39429256
1 MOBY 兌換 INR
4.43631543
1 MOBY 兌換 IDR
Rp854.90150256
1 MOBY 兌換 PHP
3.07991994
1 MOBY 兌換 EGP
￡E.2.6543841
1 MOBY 兌換 BRL
R$0.32749572
1 MOBY 兌換 CAD
C$0.07457307
1 MOBY 兌換 BDT
6.23232699
1 MOBY 兌換 NGN
81.1021248
1 MOBY 兌換 UAH
2.18921502
1 MOBY 兌換 VES
Bs2.60745
1 MOBY 兌換 PKR
Rs14.51358819
1 MOBY 兌換 KZT
27.35997285
1 MOBY 兌換 THB
฿1.80174795
1 MOBY 兌換 TWD
NT$1.70266485
1 MOBY 兌換 CHF
Fr0.04641261
1 MOBY 兌換 HKD
HK$0.40519773
1 MOBY 兌換 MAD
.د.م0.52305447