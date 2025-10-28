LanLan Cat（LANLAN）價格資訊 (USD)

24 小時價格變化區間： $ 0 24H最低價 $ 0 24H最高價 歷史最高 $ 0.00214246 最低價 $ 0 漲跌幅（1H） -- 漲跌幅（1D） -0.38% 漲跌幅（7D） -15.11%

LanLan Cat（LANLAN）目前實時價格為 --。過去 24 小時內，LANLAN 的交易價格在 $ 0 至 $ 0 之間波動，市場活躍度顯著。LANLAN 的歷史最高價為 $ 0.00214246，歷史最低價為 $ 0。

從短期表現來看，LANLAN 在過去 1 小時內的價格變動為 --，過去 24 小時內變動為 -0.38%，過去 7 天內累計變動為 -15.11%。這些數據為您快速呈現其在 MEXC 的最新價格走勢和市場動態。

LanLan Cat（LANLAN）市場資訊

市值 $ 62.33K 成交量（24H） -- 完全稀釋市值 $ 62.33K 流通量 8.89B 總供應量 8,888,888,888.0

LanLan Cat 的目前市值為 $ 62.33K, 它過去 24 小時的交易量為 --。LANLAN 的流通量為 8.89B，總供應量是 8888888888.0，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 62.33K。