JuliaOS 今日價格

JuliaOS (JOS) 今日實時價格為 $ 0，過去 24 小時內變化了 1.85%。目前 JOS 兌 USD 的匯率為 $ 0 每 JOS。

JuliaOS 目前市值在 $ 41,978 排名第 #-，流通供應量為 999.36M JOS。過去 24 小時內，JOS 的交易價格在 $ 0（低點）和 $ 0（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 $ 0.021793，而歷史最低價為 $ 0。

短期表現方面，JOS 在過去一小時內波動了 +0.09%，過去7 天內波動了 -1.35%。過去一天，總交易量達到 --。

JuliaOS（JOS）市場資訊

市值 $ 41.98K$ 41.98K $ 41.98K 成交量（24H） ---- -- 完全稀釋市值 $ 41.98K$ 41.98K $ 41.98K 流通量 999.36M 999.36M 999.36M 總供應量 999,361,964.815254 999,361,964.815254 999,361,964.815254

JuliaOS 的目前市值為 $ 41.98K, 它過去 24 小時的交易量為 --。JOS 的流通量為 999.36M，總供應量是 999361964.815254，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 41.98K。