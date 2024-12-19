Jester 價格 (JEST)
今天 Jester (JEST) 的實時價格爲 1.35 USD。目前其市值爲 $ 1.34M USD。JEST 兌換 USD 的價格爲實時更新。
Jester 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 $ 1.32K USD
- Jester 當天價格變化爲 -3.15%
- 其循環供應量爲 995.00K USD
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今天內，Jester 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.043893913264179。
在過去30天內，Jester 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.7026797250。
在過去60天內，Jester 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.4146133500。
在過去90天內，Jester 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -3.127897244725327。
|時間段
|漲跌幅 (USD)
|漲跌幅 (%)
|今日
|$ -0.043893913264179
|-3.15%
|30天
|$ -0.7026797250
|-52.05%
|60天
|$ -0.4146133500
|-30.71%
|90天
|$ -3.127897244725327
|-69.85%
Jester 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：
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-3.15%
-14.81%
深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：
Jester is a decentralized finance (DeFi) project centered around a meticulously developed algorithm. Since November 2023, a signal bot has been operational, generating trading signals to assist users in making informed decisions. The project aims to launch an auto-trading service, starting with the JEST fund, followed by private user access, expected to go live in late Q3-Q4 2024. Jester focuses on providing advanced trading solutions through its innovative algorithms, leveraging technology to optimize performance and user experience.
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|1 JEST 兌換 AUD
A$2.1465
|1 JEST 兌換 GBP
￡1.0665
|1 JEST 兌換 EUR
€1.296
|1 JEST 兌換 USD
$1.35
|1 JEST 兌換 MYR
RM6.075
|1 JEST 兌換 TRY
₺47.3445
|1 JEST 兌換 JPY
¥211.7205
|1 JEST 兌換 RUB
₽139.6575
|1 JEST 兌換 INR
₹114.8985
|1 JEST 兌換 IDR
Rp22,131.144
|1 JEST 兌換 PHP
₱79.7715
|1 JEST 兌換 EGP
￡E.68.796
|1 JEST 兌換 BRL
R$8.4105
|1 JEST 兌換 CAD
C$1.9305
|1 JEST 兌換 BDT
৳161.325
|1 JEST 兌換 NGN
₦2,099.52
|1 JEST 兌換 UAH
₴56.6595
|1 JEST 兌換 VES
Bs67.5
|1 JEST 兌換 PKR
Rs375.624
|1 JEST 兌換 KZT
₸705.6855
|1 JEST 兌換 THB
฿46.629
|1 JEST 兌換 TWD
NT$44.091
|1 JEST 兌換 CHF
Fr1.2015
|1 JEST 兌換 HKD
HK$10.4895
|1 JEST 兌換 MAD
.د.م13.473