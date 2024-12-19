Jester 圖標

Jester 價格 (JEST)

USD

Jester (JEST) 實時價格圖表

$1.35
$1.35$1.35
-3.10%(1D)

今天 Jester (JEST) 的價格

今天 Jester (JEST) 的實時價格爲 1.35 USD。目前其市值爲 $ 1.34M USD。JEST 兌換 USD 的價格爲實時更新。
Jester 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 $ 1.32K USD
- Jester 當天價格變化爲 -3.15%
- 其循環供應量爲 995.00K USD

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Jester (JEST) 價格表現 USD

今天內，Jester 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.043893913264179
在過去30天內，Jester 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.7026797250
在過去60天內，Jester 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.4146133500
在過去90天內，Jester 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -3.127897244725327

時間段漲跌幅 (USD)漲跌幅 (%)
今日$ -0.043893913264179-3.15%
30天$ -0.7026797250-52.05%
60天$ -0.4146133500-30.71%
90天$ -3.127897244725327-69.85%

Jester (JEST) 價格分析

Jester 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：

$ 1.29
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$ 1.39
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$ 15.79
$ 15.79$ 15.79

--

-3.15%

-14.81%

Jester (JEST) 市場信息

深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：

$ 1.34M
$ 1.34M$ 1.34M

$ 1.32K
$ 1.32K$ 1.32K

995.00K
995.00K 995.00K

什麼是Jester (JEST)

Jester is a decentralized finance (DeFi) project centered around a meticulously developed algorithm. Since November 2023, a signal bot has been operational, generating trading signals to assist users in making informed decisions. The project aims to launch an auto-trading service, starting with the JEST fund, followed by private user access, expected to go live in late Q3-Q4 2024. Jester focuses on providing advanced trading solutions through its innovative algorithms, leveraging technology to optimize performance and user experience.

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Jester (JEST) 資源

白皮書
官網

大家還在問：關於 Jester (JEST) 的其他問題

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JEST 兌換爲當地貨幣

1 JEST 兌換 AUD
A$2.1465
1 JEST 兌換 GBP
1.0665
1 JEST 兌換 EUR
1.296
1 JEST 兌換 USD
$1.35
1 JEST 兌換 MYR
RM6.075
1 JEST 兌換 TRY
47.3445
1 JEST 兌換 JPY
¥211.7205
1 JEST 兌換 RUB
139.6575
1 JEST 兌換 INR
114.8985
1 JEST 兌換 IDR
Rp22,131.144
1 JEST 兌換 PHP
79.7715
1 JEST 兌換 EGP
￡E.68.796
1 JEST 兌換 BRL
R$8.4105
1 JEST 兌換 CAD
C$1.9305
1 JEST 兌換 BDT
161.325
1 JEST 兌換 NGN
2,099.52
1 JEST 兌換 UAH
56.6595
1 JEST 兌換 VES
Bs67.5
1 JEST 兌換 PKR
Rs375.624
1 JEST 兌換 KZT
705.6855
1 JEST 兌換 THB
฿46.629
1 JEST 兌換 TWD
NT$44.091
1 JEST 兌換 CHF
Fr1.2015
1 JEST 兌換 HKD
HK$10.4895
1 JEST 兌換 MAD
.د.م13.473