INTERCELLAR 今日價格

INTERCELLAR (CLR) 今日實時價格為 $ 0.00172839，過去 24 小時內變化了 0.00%。目前 CLR 兌 USD 的匯率為 $ 0.00172839 每 CLR。

INTERCELLAR 目前市值在 $ 793,289 排名第 #-，流通供應量為 459.41M CLR。過去 24 小時內，CLR 的交易價格在 $ 0.0（低點）和 $ 0.0（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 $ 0.02278174，而歷史最低價為 $ 0.00165342。

短期表現方面，CLR 在過去一小時內波動了 --，過去7 天內波動了 0.00%。過去一天，總交易量達到 $ 6.10。

INTERCELLAR（CLR）市場資訊

市值 $ 793.29K$ 793.29K $ 793.29K 成交量（24H） $ 6.10$ 6.10 $ 6.10 完全稀釋市值 $ 793.29K$ 793.29K $ 793.29K 流通量 459.41M 459.41M 459.41M 總供應量 459,407,050.9093026 459,407,050.9093026 459,407,050.9093026

INTERCELLAR 的目前市值為 $ 793.29K, 它過去 24 小時的交易量為 $ 6.10。CLR 的流通量為 459.41M，總供應量是 459407050.9093026，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 793.29K。