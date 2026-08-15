Harmonix USDC 今日價格

Harmonix USDC (HAUSDC) 今日實時價格為 $ 1.001，過去 24 小時內變化了 0.00%。目前 HAUSDC 兌 USD 的匯率為 $ 1.001 每 HAUSDC。

Harmonix USDC 目前市值在 $ 273,954 排名第 #-，流通供應量為 313.87K HAUSDC。過去 24 小時內，HAUSDC 的交易價格在 $ 0.0（低點）和 $ 0.0（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 $ 1.001，而歷史最低價為 $ 0.787853。

短期表現方面，HAUSDC 在過去一小時內波動了 --，過去7 天內波動了 0.00%。過去一天，總交易量達到 $ 9.99。

Harmonix USDC（HAUSDC）市場資訊

市值 $ 273.95K$ 273.95K $ 273.95K 成交量（24H） $ 9.99$ 9.99 $ 9.99 完全稀釋市值 $ 273.95K$ 273.95K $ 273.95K 流通量 313.87K 313.87K 313.87K 總供應量 313,867.7125170387 313,867.7125170387 313,867.7125170387

Harmonix USDC 的目前市值為 $ 273.95K, 它過去 24 小時的交易量為 $ 9.99。HAUSDC 的流通量為 313.87K，總供應量是 313867.7125170387，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 273.95K。